الامارات | منح ميداليات غوته للرقص والموسيقى و«الأفكار التقدمية»

شكرا لقرائتكم خبر عن منح ميداليات غوته للرقص والموسيقى و«الأفكار التقدمية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقيم في مدينة فايمار، العاصمة الثقافية لألمانيا، أمس، تكريم الفائزين بميداليات غوته الألمانية المرموقة للثقافة.

وتمكّنت الراقصة ومصمّمة الرقصات الصينية وين هوي فقط من الحضور شخصياً لاستلام ميداليتها بسبب جائحة فيروس كورونا، وفقاً لمتحدث باسم معهد غوته في المدينة الواقعة بوسط ألمانيا. وتم تكريم خبيرة الاقتصاد الاجتماعي الأميرة الكاميرونية مارلين دوالا مانجا بيل، بالإضافة إلى الملحن الياباني توشيو هوسوكاوا في حفل عبر الإنترنت. وتم تكريم مانجا بيل «لأفكارها التقدمية من أجل طي صفحة الظلم الاستعماري». وتتولى مانجا بيل رئاسة المنظمة الثقافية الكاميرونية «دوال آرت». وتعتبر ميدالية غوته الوسام الرسمي لجمهورية ألمانيا الاتحادية للأشخاص الذين قدّموا خدمات متميزة للتبادل الثقافي الدولي.

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