قدمي لأسرتك.. دجاج بالبصل سويت آند ساور من وصفات الشيف الشربيني

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرض الشيف الشربيني طريقة عمل دجاج بالبصل سويت آند ساور، من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، التي يمكن تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة، سواء كوجبة خفيفة تقدميها لأسرتك.

مقادير عمل دجاج بالبصل سويت آند ساور

أوراك دجاج

6 فص ثوم

2 قرن فلفل حار

جنزبيل فريش

عسل

ربع كوب سمن

ملح وفلفل أسود

1 حبة بصل أبيض كبير ومقطع إلى شرائح

1 ملعقة كبيرة حلبة مطحونة

2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

1 ملعقة صغيرة جارام ماسالا

نصف ملعقة صغيرة كركم مطحون

3 طماطم مبشورة

ثلاثة أرباع كوب لبن

نصف كوب كريمة مخفوقة مركزة

ثلث كوب كزبرة طازجة مفرومة

طريقة عمل دجاج بالبصل سويت آند ساور

تسخن السمنة في طاسة على نار متوسطة، ويتبل الدجاج بالملح والفلفل ثم يطهى في السمن الساخن حتى يتحمر، لمدة 3 - 4 دقائق لكل جانب ثم ينقل الدجاج إلى طبق.

يشوح المزيج ويضاف مزيج الثوم إلى القدر حتى يصبح لون المزيج ذهبياً، لمدة 2 - 3 دقائق. بعدها يضاف البصل ويطهى المزيج حتى يصبح لون البصل ذهبيًا، لمدة 5 - 7 دقائق.

تضاف الحلبة، الكزبرة، الجارام ماسالا والكركم إلى خليط البصل، ويقلب المزيج مع التحريك حتى تفوح رائحته، لمدة 1 دقيقة.

يضاف الطماطم إلى خليط البصل ثم يطهى المزيج مع التحريك حتى تتحول الطماطم إلى اللون البني الفاتح، لمدة 4 - 6 دقائق ثم يضاف الدجاج والحليب الكريمة ونترك الخليط يغلي.

تخفف النار إلى درجة متوسطة، يغطى الوعاء، واستمري في الطهي حتى ينضج الدجاج حتى يختفي منه اللون الوردي في المركز وينضج تماماً، لمدة 15 - 20 دقيقة.

انقلي الدجاج إلى طبق تقديم باستخدام ملعقة مشقوقة ثم استمري في طهي الصوص حتى يتناقص قليلاً، لمدة 5 - 7 دقائق أخرى.

أضيفي الكزبرة إلى الصوص واسكبيه فوق الدجاج.