معجون الأسنان والغسالة وورق الحمام.. حيل للحفاظ على نظافة «الكوتش الأبيض»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«الكوتش الأبيض» رغم أنه من القطع الأساسية إلا أنه من أكثر القطع التي تحتاج لعناية خاصة في التنظيف، لسرعة اتساخه وهو ما يتطلب الحلول السريعة التي تعطيه النظافة السريعة والحفاظ عليه وارتدائه لفترة أطول.

وقدم موقع «العربية» عددا من الحلول السريعة التي يمكن أن تتبعها لنظافة الحذاء الرياضي الأبيض، إذ أنها لا تكلفك الكثير ولا تحتاج للوقت الطويل.

بيكربونات الصوديوم وماء الأكسجين

خليط بيكربونات الصوديوم وماء الأكسجين يساعد في تنظيف الحذاء الرياضي الأبيض، ويكفي خلط مقدار ملعقة كبيرة من البيكربونات الصوديوم مع نصف ملعقة كبيرة من ماء الأكسجين، حتى تحصلي على عجينة ملساء، ثم طبقيها على الحذاء الأبيض وفركها بمفرشاة الأسنان القديمة، تساعدك ذلك في التخلص من الأوساخ على حذائك الأبيض.

وينصح أيضًا بتعريض الحذاء للشمس لقرابة 3 أو 4 ساعات بعد فرك هذا المعجون على الحذاء الرياضي الأبيض، ثم يتم إزالته بعد ذلك بفرشاة خاصة بالأحذية ليظهر الحذاء الأبيض كأنه جديد.

بيكربونات الصوديوم والخل الأبيض

يمكن أيضًا خلط الخل الأبيض مع بيكربونات الصوديوم، من خلال إضافة ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ونصف فنجان من القهوة من الخل الأبيض إلى ثلاثة أرباع كوب من الماء، ويتم خلط هذه المكونات جيدًا، ثم فرك هذه المواد باستخدام الفرشاة القديمة على الأحذية.

معجون الأسنان

ينصح أيضًا باستخدام فرشاة أسنان قديمة ومعجوم الأسنان وفركهما على الحذاء الرياضي الأبيض ثم مسحهما بقطعة قماش رطبة.

ضعيه في الغسالة

يمكنك أيضًا وضع الحذاء الرياضي الأبيض في الغسالة، لكن لا بد من فك الأربطة في البداية، وينصح أيضًا باختيار برنامج الغسيل الذي يستخدم المياه الباردة والانتظار حتى تصبح الغسالة مليئة بالماء قبل إضافة مسحوق الغسيل، وبعد انتهاء البرنامج يوضع الحذاء حتى يجف في الهواء الطلق وتساهم هذه الحيلة في تنظيف الحذاء الأبيض من الداخل والخارج على السواء.

الإسفنجة العجيبة

الإسفنجة تستخدم أيضًا في الترطيب قليلاً ثم فركها على القسم الخارجي من الحذاء لإزالة البقع والأوساخ عن سطحه.

ورق الحمام والماء

يمكن الاستعانة أيضًا بورق الحمام المبلل بالماء للحصول على حذاء رياضي نظيف، إذ يُغلّف الحذاء بورق الحمام المرطب الذي يترك عليه حتى لمدة 12 ساعة قبل إزالته لتزول معه البقع الصفراء التي تظهر عادة على الأحذية الرياضية البيضاء المصنوعة من القماش.