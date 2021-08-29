ما السبب وراء صعوبة تقشير البيض الطازج.. ولماذا يتشقق أحيانا أثناء سلقه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

البيض المسلوق من الأطعمة التي يرغب الكثير من الأشخاص في تناولها، ولكن هل تساءلت يوما لماذا قد يكون من الصعب تقشير البيض الطازج للغاية؟ ولماذا ينكسر؟.. هذا ما يوضحه موقع "scienceofcooking".

لماذا يصعب تقشير قشره؟

مع وجود بيض عمره يوم أو يومين فقط، يلتصق الغشاء الموجود أسفل القشرة بإحكام بالقشرة، ما يجعل التقشير صعبا، وبعد بضعة أيام في الثلاجة يصبح أسهل، وذلك لأن الطازج يلتصق الزلال بغشاء القشرة الداخلي بقوة أكبر من التصاقه بنفسه بسبب البيئة الحمضية للبيضة، ويحتوي بياض البيضة الطازجة على درجة حموضة، وبعد غسل الطبقة الواقية من قشرة البيضة، تبدأ في امتصاص الهواء وتفقد بعض ثاني أكسيد الكربون الموجود في الزلال، وهذا يقلل من حموضة البويضة ما يؤدي (بعد عدة أيام في الثلاجة) إلى زيادة الرقم الهيدروجيني إلى حوالي 9.2.

في درجة الحموضة الأعلى، لا يلتصق الغشاء الداخلي بالقدر نفسه من الزلال، لذا فإن القشرة تتقشر بسهولة، وبالإضافة إلى ذلك، كلما تقدمت البيضة في السن، ستتقلص وسيزداد حجم الهواء بين قشرة البيضة والغشاء.

نصائح لتقشير البيض المسلوق:

- بعد الغليان، قومي بسكب الماء الساخن ثم قومي برج المقلاة للخلف وللأمام لكسر القشرة وغطي البيض بالماء البارد واتركيه لبضع دقائق وبعد ذلك قومي بتقشيره، واستخدمي الماء لشطف القشرة الزائدة.

- أو خذي البيضة من الماء المغلي وضعي عليها الماء البارد على الفور، وقومي بتقشير البيضة تحت الماء الجاري البارد.

لماذا يتشقق البيض أثناء السلق؟

يحتوي الجزء السفلي المستدير من البيضة على فقاعة هواء صغيرة، وعندما تسخن البيضة، يتمدد الهواء داخل الفقاعة، وعندما يندفع الهواء الساخن للخارج، فإنه يضغط على القشرة، ما يجعلها تتشقق.

ويمكنك أيضًا منع التكسير عن طريق ترك البيض يصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل طهيه، ويضاف البيض إلى ماء الصنبور ثم يسخن، ولا تضيف البيض مباشرة في الماء المغلي.

كما إن إضافة الملح أو الخل في الماء لن يمنع البيضة من التكسر، لكنه سيجمد البياض إذا بدأ في التسرب من القشرة من صدع صغير، مما يجعل البيضة المكسورة، لا تزال ممتعة في النظر إليها.