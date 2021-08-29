التراشق مستمر.. مي حلمي بعد فيديو محمد رشاد: زانق نفسك في أي حاجة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما زالت حالة التراشق بالألفاظ مستمرة بين الإعلامية مي حلمي وطليقها الفنان محمد رشاد، وربما هي «التيمة» الأساسية التي اعتاد عليها الثنائي في علاقتهما بعد وقوع الطلاق، فبعدما نشر «رشاد» عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك» مقطع فيديو له وهو يغني «أنا مش شمتان»، خرجت طليقته الإعلامية مي حلمي، في رسالة غامضة وساخرة عبر حسابها على «إنستجرام».

وكتبت «مي» عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «الاستوري»: «زانق نفسك في أي حاجة.. خوديني معاكي لأموت نفسي» وأرفقته بـ«إيموشن» ساخر، التعليق الذي يشير بأنه رد فعلها على فيديو طليقها الفنان محمد رشاد، ليبدأ من جديد وصلة «التلقيح» غير المباشر.

وأثار ما فعله المطرب محمد رشاد تفاعلا كبيرا بين متابعيه في التعليقات على الفيديو: «ده شغل تلقيح.. بتحبها وبتموت فيها كمان يا رشاد ومتابعها وهي بتحبك وبتغيظك ومتابعاك ارجعوا لبعض وارحمونا من الشماته اللهم لا شماته يا عم الحج».

أزمة مي حلمي

وكانت الإعلامية مي حلمي، أثارت الغضب بما فعلته في حق أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، ومعاملتها بطريقة غير لائقة معه، ما عرضها للهجوم الشديد سواء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أو من لاعبي الكرة والمحللين، والمطالبة بتحويلها للتحقيق.

وأصدرت قناة «الحدث اليوم»، بيانًا يفيد بإيقاف برنامج «الحكم» الذي تقدمه الإعلامية مي حلمي، وقالت القناة في بيانها: «بناء على ما تم رصده قبل المرصد الخاص بالقناة بحلقة الإعلامية مي حلمى أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي لذلك قررنا أولا: إحالة الإعلامية، ثانيا: إيقاف بث برنامج الحكم على شاشة الحدث لحين انتهاء التحقيق کإجراء احترازي».

وعقب ذلك نشرت الإعلامية مي حلمي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام» فيديو لها داخل مطار دبي، مشيرة إلى تواجدها حاليا بدبي، معلقة: «ماذا؟ باي باي».