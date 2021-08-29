أول رد فعل من محمد رشاد عقب أزمة طليقته مي حلمي.. «حقي أفرح إنك زعلان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التراشق بالكلمات، نهج تتسم به علاقة الفنان محمد رشاد والإعلامية مي حلمي منذ انفصالهما، حيث كانا بطلي الفضائيات وأمورهم الشخصية تتداول سرًا وعلانية، وصار ربط كل مثير في حياة كل منهما بالأمر أسلوب متبع على صفحات التواصل الاجتماعي، آخرها ربط المتابعين لما نشره محمد رشاد على صفحته الرسمية، من مقطع غنائي «يظهر فيه الشماتة» بقصة تحويل مي حلمي للتحقيق إثر حلقة رياضية انسحب ضيفها بعد حديثها غير اللائق معه.

نشر المطرب محمد رشاد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو له، وهو يغني أغنيته الجديدة «أنا مش شمتان»، الأمر الذي ربطه الكثير من جمهوره بما حدث مع طليقته الإعلامية مي حلمي، بإيقافها وإحالتها للتحقيق نتيجة أزمتها مع أحمد صالح نجم الزمالك السابق، عند استضافته في برنامج «الحكم».

وظهر «رشاد» في الفيديو وهو جالس على المنضدة ويغني «أنا مش شمتان لكن من حقي أن أفرح إنك زعلان»، وأثار تفاعل كثير من متابعيه في التعليقات على الفيديو: «شغل تلقيح» «ربنا نجدك منها» «ياعم أنت كياد أوى ليه كده» «بتحبها وبتموت فيها كمان يا رشاد ومتابعها وهي بتحبك وبتغيظك ومتابعاك ارجعوا لبعض وارحمونا من الشماته اللهم لا شماته يا عم الحج».

أزمة الإعلامية مي حلمي

كانت الإعلامية مي حلمي، تم تحويلها للتحقيق وإيقافها عن العمل في قناة «الحدث اليوم»، التي أصدرت بيانًا قبل قليل، عقب حلقتها مع أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، وجاء نص البيان كالتالي «بناء على ما تم رصده قبل المرصد الخاص بالقناة بحلقة الإعلامية مي حلمى أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي لذلك قررنا أولا: إحالة الإعلامية للتحقيق، ثانيا: إيقاف بث برنامج الحكم على شاشة الحدث لحين انتهاء التحقيق کإجراء احترازي».

وردت الإعلامية مي حلمي بعد إعلان وقف برنامجها «الحكم»، بفيديو لها داخل مطار دبي، مشيرة إلى تواجدها حاليا بدبي، معلقة: «ماذا؟ باي باي».