لايف ستايل

من غير دايت أو جيم.. نصائح بسيطة للتخلص من دهون البطن: «نامي كويس»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - صحة

التخلص من الوزن الزائد

فقدان الوزن والتخلص من دهون البطن أكثر ما ترغب فيه الكثير من النساء، للحصول على جسد رشيق ورياضي، دون أن تتراكم الدهون التي تؤدي غالبًا إلى المزيد من المشاكل الصحية، لذلك احرصي دائمًا على فقدان الوزن الزائد.

الوصول لذلك الهدف يتطلب عادة مجهودات شاقة سواء في اتباع نظام غذائي صارم أو ممارسة المزيد من ، لكن أيضًا هناك خطوات بسيطة تساعدك في التخلص من دهون البطن، دون مجهود زائد، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إينديا».

الطعام في طبق صغير

لا بد من التحكم في كمية الطعام التي تتناوليها، فالإفراط في تناول الطعام يؤدي لزيادة السعرات الحرارية والوزن بشكل كبير، لذلك سيطري على كمية الطعام التي تحصلين عليها، ويمكنك ذلك من خلال وضع الطعام في أطباق صغيرة ويساعدك ذلك على عدم الإفراط في تناول الطعام وفقدان بعض دهون البطن. 

الأكل ببطء

حين تتناولين الطعام لا بد أن تأكلي ببطء ومضغ الطعام بشكل صحيح، ما يساعدك على تكسير الطعام بشكل أكثر كفاءة، ويسهل عملية الهضم في المعدة، ويضمن الهضم الأفضل شبعًا أفضل لفترات أطول من الوقت.

2066903122.jpg

النوم بشكل كاف

قلة النوم تؤدي إلى شعور التوتر وارتفاع مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر) ما يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية، كما أن الأبحاث أوضحت أن قلة النوم لدى الأشخاص تؤدي إلى زيادة كبير في الوزن ما يصعب من تقليل دهون البطن.

لذلك لا بد من التأكد من الحصول على عدد من ساعات من النوم لا تقل عن 7 إلى 8 ساعات يوميًا.

717cb87c33.jpg

شرب المزيد من الماء

الماء عامل أساسي ومهم في فقد الوزن الزائد، ولا بد من أن تبدأ يومك بتناول كوب من الماء، أو يمكن تناول كوب من الماء قبل الوجبة مباشرة وترطيب الجسم وتعزيز التمثيل الغذائي في الجسم، وهذا بدوره يشبع الجوع ويبقيك ممتلئًا لفترات أطول من الوقت.

ويمكن أيضًا تناول شاي الأعشاب الدافئ أو الماء العذب بالليمون، مما يقلل من الشعور بالجوع.

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا