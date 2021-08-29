من غير دايت أو جيم.. نصائح بسيطة للتخلص من دهون البطن: «نامي كويس»

القاهرة - سمر حسين - صحة

فقدان الوزن والتخلص من دهون البطن أكثر ما ترغب فيه الكثير من النساء، للحصول على جسد رشيق ورياضي، دون أن تتراكم الدهون التي تؤدي غالبًا إلى المزيد من المشاكل الصحية، لذلك احرصي دائمًا على فقدان الوزن الزائد.

الوصول لذلك الهدف يتطلب عادة مجهودات شاقة سواء في اتباع نظام غذائي صارم أو ممارسة المزيد من الرياضة، لكن أيضًا هناك خطوات بسيطة تساعدك في التخلص من دهون البطن، دون مجهود زائد، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إينديا».

الطعام في طبق صغير

لا بد من التحكم في كمية الطعام التي تتناوليها، فالإفراط في تناول الطعام يؤدي لزيادة السعرات الحرارية والوزن بشكل كبير، لذلك سيطري على كمية الطعام التي تحصلين عليها، ويمكنك ذلك من خلال وضع الطعام في أطباق صغيرة ويساعدك ذلك على عدم الإفراط في تناول الطعام وفقدان بعض دهون البطن.

الأكل ببطء

حين تتناولين الطعام لا بد أن تأكلي ببطء ومضغ الطعام بشكل صحيح، ما يساعدك على تكسير الطعام بشكل أكثر كفاءة، ويسهل عملية الهضم في المعدة، ويضمن الهضم الأفضل شبعًا أفضل لفترات أطول من الوقت.

النوم بشكل كاف

قلة النوم تؤدي إلى شعور التوتر وارتفاع مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر) ما يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية، كما أن الأبحاث أوضحت أن قلة النوم لدى الأشخاص تؤدي إلى زيادة كبير في الوزن ما يصعب من تقليل دهون البطن.

لذلك لا بد من التأكد من الحصول على عدد من ساعات من النوم لا تقل عن 7 إلى 8 ساعات يوميًا.

شرب المزيد من الماء

الماء عامل أساسي ومهم في فقد الوزن الزائد، ولا بد من أن تبدأ يومك بتناول كوب من الماء، أو يمكن تناول كوب من الماء قبل الوجبة مباشرة وترطيب الجسم وتعزيز التمثيل الغذائي في الجسم، وهذا بدوره يشبع الجوع ويبقيك ممتلئًا لفترات أطول من الوقت.

ويمكن أيضًا تناول شاي الأعشاب الدافئ أو الماء العذب بالليمون، مما يقلل من الشعور بالجوع.