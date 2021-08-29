للرجال فقط.. 12 نصيحة حتى تكسب «قلب حماتك».. أهمها «متبقاش مصطنع»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

العلاقة بين الحموات وزوج الابنة تتخذ أشكالا متعددة، ما بين الود المتبادل والعلاقات غير الجيدة التي غالبًا ما تؤدي لوجود بعض المشاكل أو الحساسية في التعامل، ما يعكر صفو العلاقة بينهما، وبالتأكيد تؤثر بالسلب، ويجب على الزوج أولًا المبادرة بالمعاملة الطيبة مع والدة زوجته، لمراعاة فارق السن وأيضًا لتجنب أي مشاكل بينهما.

نصائح بسيطة يمكن للزوج أن يتبعها حتى يفوز بـ«قلب حماته»، ويصبح ابنًا جديدًا لها، تبادله المشاعر الطيبة ذاتها، كما أنه لا بد أن يكون غير «مصطنع» في معاملته معها، بحسب ما ذكرته الدكتورة هالة حماد، استشاري العلاقات الزوجية والطب النفسي، في حديثها لـ«هن»، عن بعض النصائح التي قدمتها للأزواج للمعاملة الطيبة مع «الحموات».

اكسب «قلب حماتك» بنصائح بسيطة

- المعاملة باحترام متبادل، من أول النصائح التي يجب مراعاتها قبل الزوج.

- عدم التجاوز في الهزار معها، فلا بد أن يراعي فارق السن بينهما ومكانتها.

- معاملة الزوجة بشكل جيد، بالتأكيد من الأمور التي تسعد الحموات.

- الاهتمام بأبنائه وأخذ رأي الحموات في تربية الأبناء ما يعزز من المعاملة الطيبة وإعطائها شعور بالتقدير.

- تقديم الهدايا في المناسبات الشائعة أو حتى دون مناسبة.

- زيارتها بشكل مستمر وقضاء وقت لدى الحموات برفقة الأسرة.

- من الممكن أيضًا أن يبيت في المنزل لديها في المنزل برفقة زوجته وأبنائه.

- أخذ رأيها إذ واجه مشكلة كبرى مع زوجته والحديث معها بأسلوب لائق.

- توجيه المجاملات اللطيفة معها والأحاديث اللطيفة.

- توجيه العزومات أو الخروج معها برفقة الأسرة.

- يمكن أن يناديها بـ«ماما» فبعض الأسر ترغب في ذلك.

- عدم الاصطناع في المشاعر والأفعال، فعادة «الشخص المفتعل» في مشاعره، سرعان ما يتضح على حقيقته، لذلك عليك أن تقدر تعبها وتربيتها لزوجته ويبادلها المعاملة الجيدة، وهي بالتأكيد سوف تقدر ذلك.