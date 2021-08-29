هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟.. تناول هذا النوع من الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ارتفاع ضغط الدم، هو حالة خطيرة تؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم، النظام الغذائي هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بالقراءات الصحية حيث أن الصوديوم أو الملح هو أكبر مقدمة لزيادة مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

يشير ارتفاع ضغط الدم إلى ارتفاع ضغط الدم باستمرار، مما يعني أن قلبك يجب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم في أنحاء الجسم، يمكن أن يشكل ذلك ضغطًا إضافيًا على قلبك وأوعيتك الدموية، مما يزيد لاحقًا من خطر الإصابة بنوبة قلبية، لحسن الحظ، يمكن عكس الحالة عن طريق إجراء تعديلات على نمط الحياة الصحي.

ومع ذلك، فقد ثبت أن نوعًا معينًا من الطعام يقاوم الصوديوم في الجسم والذي بدوره يقلل من قراءاتك، لكن ماهو؟.. هذ ما يستعرضه موقع express البريطاني.

تعد الفاصوليا أحد أنواع الطعام التي تقاوم الصوديوم في الجسم والذي بدوره يقلل من قراءاتك، مغذية ومتعددة الاستخدامات ، الفاصولياـ مليئة بالألياف القابلة للذوبان والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وجميعها مكونات ممتازة لخفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب بشكل عام.

لقد وجدت الدراسات أن الفاصوليا هي واحدة من أفضل أنواع الأطعمة للمساعدة في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب بشكل عام.

تحتوي الفاصوليا البيضاء على حوالي 600 ملليجرام لكل نصف كوب.

يدرك معظم الناس أن الموز مصدر ممتاز للبوتاسيوم، ومع ذلك، هناك العديد من الأطعمة الأخرى التي قد لا تدرك أنها تحتوي على بوتاسيوم أكثر من الموز.

نوعان من الفاصوليا المحملة بالمعادن الثمينة هما الفاصوليا البيضاء والفاصوليا السوداء.

تشمل الفاصوليا البيضاء الفاصوليا، الفاصوليا البيضاء (المعروفة باسم الفاصوليا البيضاء) ، الفاصوليا الشمالية الكبيرة (المستخدمة في صنع الفاصوليا المخبوزة) وحبوب الزبدة.

كوب واحد من الفاصوليا البيضاء يحتوي على ضعف كمية البوتاسيوم الموجودة في موزة واحدة.

كوب واحد من الفاصوليا البيضاء المطبوخة يحتوي على حوالي 829 مجم من البوتاسيوم، مقابل 422 جرام في موزة متوسطة الحجم.

قوة البوتاسيوم

وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء - علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، فإن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الفول يمكن أن يكون مفتاحًا لخفض ضغط الدم.

قال أستاذ الخلايا والبيولوجيا العصبية في Keck School of Medicine ، في جامعة جنوب كاليفورنيا: "إن تقليل تناول الصوديوم هو طريقة راسخة لخفض ضغط الدم، لكن الأدلة تشير إلى أن زيادة البوتاسيوم الغذائي قد يكون لها تأثير مهم بنفس القدر على ارتفاع ضغط الدم."

استكشف البروفيسور ماكدونو العلاقة بين ضغط الدم والصوديوم والبوتاسيوم ونسبة الصوديوم والبوتاسيوم في الدراسة.

تم استكشاف الآلية السكانية والتداخلية والجزيئية التي بحثت آثار الصوديوم والبوتاسيوم الغذائي على ارتفاع ضغط الدم في الدراسة.

لقد وجد أن العديد من الدراسات السكانية أظهرت أن ارتفاع نسبة البوتاسيوم الغذائي، مثل الموجود في الفول، يرتبط بانخفاض ضغط الدم، بغض النظر عن تناول الصوديوم.

استعرض البروفيسور ماكدونو وزملاؤه الدراسات الحديثة على نماذج القوارض، من مختبرها الخاص وغيره، لتوضيح آليات الاستفادة من البوتاسيوم.

أشارت هذه الدراسات إلى أن الجسم يقوم بعمل موازنة يستخدم الصوديوم للحفاظ على تحكم وثيق بمستويات البوتاسيوم في الدم، وهو أمر بالغ الأهمية لوظيفة القلب والأعصاب والعضلات الطبيعية.

وقال ماكدونو: "عندما يكون البوتاسيوم الغذائي مرتفعًا، تفرز الكلى المزيد من الملح والماء، مما يزيد من إفراز البوتاسيوم، إن تناول نظام غذائي غني بالبوتاسيوم يشبه تناول مدر للبول."

وقالت جمعية القلب الأمريكية إن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مهمة في إدارة ارتفاع ضغط الدم لأن البوتاسيوم يقلل من آثار الصوديوم.

وأضاف الموقع الصحي: "كلما زادت كمية البوتاسيوم التي تتناولها، زاد فقدان الصوديوم عن طريق البول.

يساعد البوتاسيوم أيضًا في تخفيف التوتر في جدران الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم بشكل أكبر.

زيادة البوتاسيوم من خلال النظام الغذائي موصى به للبالغين الذين يزيد ضغط الدم عن 120/80 والذين يتمتعون بصحة جيدة.