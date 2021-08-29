3 عادات للحد من مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

دائمًا ما ترتبط الإصابة بالأمراض المختلفة بالعادات التي يمارسها كل شخص يوميًا، والتي قد تساعد على تدهور الصحة أو تقويتها.

ويشارك أحد الخبراء أهم أربع عادات يومية يجب أن تدمجها في حياتك ليس فقط لتحسين تقدمك في العمر، ولكن أيضًا لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وارتفاع ضغط الدم والسمنة وأمراض القلب، وفقًا لموقع express.

قدم خبير علم الأحياء ديفيد سينكلير، نصائح تمكن المرء تعزيز طول العمر، قائلًا: "بالعودة إلى ستة ملايين سنة، صُممت أجسادنا للاستجابة للشدائد وقد أزلنا ذلك من حياتنا".

-الصيام المتقطع

وتابع: "ما يحدث في الجسم عندما نصوم بشكل متقطع هو أنك تقوم بتشغيل جينات طول العمر وتجعل الجسم يقاوم الشيخوخة والأمراض"، لافتًا إلى أن ذلك يكون من خلال إطالة فترة عدم تناول الطعام، فتعزز الصحة جيدًا في الثمانينيات والتسعينيات من العمر.

أظهرت الدراسات التي أُجريت على ذباب الفاكهة الذي خضع للتغذية لمدة يومين وصيام خمسة أيام على مدار شهر انخفاضًا كبيرًا في الأمراض المرتبطة بالعمر وعاش لفترة أطول بكثير.

ووجدت دراسة أخرى أجريت على الفئران أن أولئك الذين يتغذون كل يوم في المتوسط ، عاشوا 12 في المائة أطول من الفئران التي تتغذى كل يوم، فوجد أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى تأخر الأمراض السرطانية.

كما وجدت دراسة أخرى أجريت على الفئران أن اتباع نظام غذائي يحاكي الصيام كل شهرين يبدأ في منتصف العمر ويطيل العمر، ويقلل من الدهون الحشوية، ويقلل من الإصابة بالسرطان ويحسن جهاز المناعة، وأشارت العديد من الدراسات أيضا إلى أن الصيام المتقطع قد يطيل الفترة الصحية للشخص

-تجنب السكر والكربوهيدرات

الوجبات الغذائية الغنية بالسكر والكربوهيدرات لها تأثير سلبي على الصحة بغض النظر عن السمنة، فاكتشف الباحثون أن قصر مدة بقاء ذباب الفاكهة على نظام غذائي غني بالسكر والكربوهيدرات كان أكثر عرضة للوفاة المبكرة.

ارتبطت الأنماط الغذائية منخفضة الكربوهيدرات التي تفضل البروتينات المشتقة من الحيوانات ومصادر الدهون، من مصادر مثل لحم الضأن ولحم البقر ولحم الخنزير والدجاج، بارتفاع معدل الوفيات.

ترتبط الأنظمة الغذائية عالية السكر ارتباطًا إيجابيًا بالأمراض المرتبطة بالعمر بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب، لذا فإن تقليل السكر في النظام الغذائي قد يؤخر الشيخوخة عند البشر عن طريق منع أمراض التمثيل الغذائي وتحسين الصحة العامة.

-تناول المزيد من الخضراوات ذات

الخضروات مثل البروكلي واللفت مليئة بالعناصر الغذائية وتساعد في الحماية من أمراض القلب والسرطان.

كما أن الخضروات غنية بمركبات فريدة تسمى الجلوكوزينات، والتي تتحلل لتشكيل مركبات قاتلة للسرطان، ومليئة بالفلافونويدات والكاروتينات المضادة للسرطان.

الخضار الورقية أيضا غنية بالبيتا كاروتين ويبدو أن لها أكبر تأثير على الصحة وفقًا لدراسات عديدة.