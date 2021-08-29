إطلالات اليوم: مي عمر بفستان قصير في خطوبة ريم سامي.. وهنا الزاهد جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

مي عمر:

طلت الفنانة مي عمر بفستان قصير في اليوم الثاني من خطوبة ريم سامي، وتميز الفستان بقصة الكب، باللون الأورانج، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

هنا الزاهد:

ارتدت الفنانة هنا الزاهد فستاناً كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

هنادي مهنا:

ظهرت الفنانة هنادي مهنا بفستان باللون الأصفر بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

رانيا منصور:

تألقت الفنانة رانيا منصور بفستان قصير كت باللوني الأزرق والأبيض، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البينك، وتركت شعرها منسدلا.

ليلى أحمد زاهر:

كما ارتدت الفنانة ليلى أحمد زاهر بفستان متعدد الألوان، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة ذيل الحصان.