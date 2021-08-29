13 شيئا غير متوقعة تسبب ضررا لدماغك قد لا تعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تمامًا مثل أعضاء الجسم الأخرى، يمكن أن يعاني الدماغ من عوامل وأسباب مختلفة، حتى تلك التي لم تكن على دراية به.

وهناك العديد من العادات اليومية التي يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً للدماغ، وفق ما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

اتباع نظام غذائي صارم

اتضح أنه خلال اتباع نظام غذائي صارم، ليس الجسم فقط هو الذي يفقد الوزن، فقد أظهرت الأبحاث أن التقييد الشديد في التغذية يجعل الدماغ يتأثر وتركيزك أقل، يجب ألا ترهق نفسك بالجوع، بل تناول الطعام بشكل صحيح.

2. إهمال التمارين

يحتاج الدماغ إلى تدريب منتظم، وفي إحدى الدراسات، تبين أن التمارين البدنية لها تأثير مفيد على خلق عامل التغذية العصبية للدماغ، وبالتالي على الذاكرة طويلة المدى.

3. التدخين

كما أظهرت الأبحاث، أنه لا يؤدي التدخين إلى الإصابة بالسرطان فحسب، بل يسبب أيضًا انخفاض سمك القشرة الدماغية، ويمكن أن يؤثر هذا الضرر بشكل كبير على القدرات العقلية لأن هذا الجزء من الدماغ هو المسؤول عن التفكير، وغيره من الوظائف المهمة.

4. الكحول

وفقًا للباحثين، فإن استهلاك الكحول يدمر الروابط بين خلايا الدماغ، ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يتوقفون عن تناول الكحول، يعود الدماغ في النهاية إلى طبيعته.

5. الجفاف

كما تعلم، فإن الدماغ البشري يتكون من 70-80٪ من المياه، بالإضافة إلى ذلك، فإن الماء مسؤول عن إيصال المواد الضرورية إلى الدماغ، ويعمل الدماغ بشكل أكثر فاعلية عندما لا ينقصه المياه.

6. تغطية رأسك أثناء النوم

عندما تقوم بتغطية رأسك ببطانية أثناء النوم، فإنك تحد من كمية الأكسجين التي تدخل الجسم، لأنه في هذه الحالة تتنفس هواء "معاد تدويره" بالفعل، وهو مشبع بثاني أكسيد الكربون، ما قد يسبب نقصًا في الأكسجين للدماغ.

7. الهواتف المحمولة

كشفت دراسة أجريت على الفئران وجود صلة بين سرطان الدماغ واستخدام الهواتف المحمولة، ومع ذلك، يجب ألا تتخلص من هاتفك، بل ينصح الأطباء باستخدام مكبر صوت أو سماعة رأس للتحدث، وعدم وضع الهاتف بالقرب من وسادتك أثناء النوم.

8. تناول الآيس كريم

أي طعام بارد، بما في ذلك الآيس كريم، يمكن أن يسبب صداعًا مفاجئًا، بالإضافة إلى تضييق الأوعية الدموية، حيث يحاول الجسم منع انخفاض حرارة الجسم، ويرسل الدم الدافئ إلى الدماغ ، والذي بدوره يوسع الأوعية الدموية، ووفقًا للعلماء، هذا هو الذي يسبب الصداع.

9. الوجبات السريعة

يؤثر تناول الكثير من الوجبات السريعة في النظام الغذائي والإفراط في تناول الطعام بشكل سلبي على الروابط بين خلايا الدماغ، ونتيجة لذلك، يؤثر على تدريب وتكوين الذاكرة قصيرة وطويلة المدى، بالإضافة إلى ذلك، فإن استهلاك الكثير منها قد يسبب الاكتئاب.

10. تخطي وجبة الإفطار

تشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام يؤدون أداءً أفضل في المدرسة، لذا يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم، ما يؤثر بدوره سلبًا على وظائف المخ.

11. قلة استخدام الدماغ

وفقًا للعلماء، تصل ذروة إنتاجية الدماغ بين 16-25 عامًا، وبعد ذلك تنخفض ببطء، ومع ذلك، فقد أظهر بحث مكثف أن تمارين الدماغ المنتظمة (القراءة وحل الألغاز) يمكن أن تحسن أداءها بشكل كبير، حتى في الأشخاص الذين تظهر عليهم العلامات الأولى لخرف الشيخوخة.

12. الإكثار من السكر

وفقًا للبحث، تؤثر كمية كبيرة من السكر سلبًا على عامل التغذية العصبية للدماغ، أو BDNF، المسؤول عن إنتاج الخلايا العصبية، ويعتبر BDNF مهمًا جدًا لتكوين الذاكرة والتعلم على المدى الطويل.

13. انعدام التواصل

أظهرت دراسة أجريت في جامعة ميشيغان أنه حتى 10 دقائق من الاتصال يوميًا تزيد من القدرة العقلية، ليس من الضروري على الإطلاق الخروج والتحدث إلى أول شخص تراه، فالتحدث مع صديق أو قريب على الهاتف يحفز الدماغ أيضًا.