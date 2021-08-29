يقدسون النوم والصمت والخصوصية.. أشياء يجب أن تعرفها المرأة عن الرجل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خصص برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، الذي يعرض عبر شاشة «CBC»، من تقديم الإعلاميات منى عبد الغني، ومفيدة شيحة، وسهير جودة، فقرة بعنوان «نداء رجالي للستات.. افهمونا»، حيث استضاف اليوتيوبر يوسف حشيش والإعلامي الدكتور حسام فاروق والإعلامي طه الحديري.

الرجال يقدسون النوم في العطلات الأسبوعية

وقال يوسف حشيش: «الرجال يقدسون النوم في العطلات الأسبوعية، ولا يفضلون الاستيقاظ من نومهم إلا لسبب مهم، وفي بعض فترات اليوم يحب الرجل الصمت وعدم مناقشة أي أمر مع زوجته مثل فترة ما بعد العودة من العمل».

وأضاف، أن رغبة الرجل في الحفاظ على مساحة من الخصوصية لا يجب أن تسبب مشكلة للزوجة، موضحًا: «أقصد بالخصوصية هي ألا أكون ملزما دائما بالتحدث إلى الزوجة أو مشاركتها في كل مشكلاتي».

الرجل لا يحب اختراق حاجز الصمت

من جهته قال الدكتور حسام فاروق: «في بعض الأوقات يفضل الرجل الصمت ولا يحب اختراق حاجز السكوت، وفي فترة الصمت يفكر الرجل في بعض الأمور ويرتب لأشياء يريد القيام بها، وقد يرتب لأمور يفعلها لمدة شهر مقبل».

وأوضح، أن النساء يكن أكثر ميلا للحديث من الرجال ويحرصن على إبقاء على جزء من اللغة الرومانسية القديمة، مشيرًا إلى أن الحياة الإلكترونية الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي غيرت من هذه السلوكيات ومختلف سلوكيات وأنماط معيشة الأسرة، موضحًا: «عندما تطلب المرأة من زوجها شراء بعض احتياجات المنزل عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي فإنها تطلب هذا الأمر بسرعة دون أن تلقي عليه التحية في بداية الحديث».

أما الإعلامي طه الحديري، فقال: «مفيش راجل بيفكر في الأكل زي زمان، والأكل مبقاش زي الأول عند الراجل، ضغوط الحياة مبقتش تسمح إن الراجل يتخانق على الأكل».

وأوضح، أن منصات التواصل الاجتماعي تسببت في حدوث فجوة كبيرة بين الرجال والنساء: «أفراد الأسرة بقوا قاعدين في بيت واحد، بس كل واحد له عالم لوحده».

وذكر، أن الرجل الغامض يتسبب في حدوث مشكلات كثيرة، لافتًا إلى أن نسبة الغموض في الرجال 40%: «لما الراجل بيقول أنا عاوز خصوصيتي بتخرب الدنيا».