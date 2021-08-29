مبيمشيش وبيهاجم العين.. سر انتشار عش الدبابير في التجمع «صور»

القاهرة - سمر حسين - صحة

ذعر كبير سيطر على سيدات منطقة التجمع بالقاهرة، بعدما هاجمت الدبابير المنازل، والشرفات وأعلى الأسقف، حيث فوجئت العديد من السيدات بمئات الدبابير ذوات اللون الأصفر والبرتقالي، مُجمعة بالمنازل، ما أثار الرعب بينهن.

واستغاثت العديد من السيدات من الأمر متسائلات عن نوع الحشرات التي تهاجمهن، وكيفية التخلص منها وأضرارها، كما أرفقت العديد منهن صور لـ عش الدبابير المتمركز بمنازلهن.

بنصوره وإحنا مرعوبين يهجم علينا ومش عارفين نموته ازاي

هكذا أعربت سيدات منطقة التجمع عن خوفهن من انتشار الأمر، فتقول «هبة يحيى»: «أنا للأسف ظهر عندي في البلكونة من فترة، وعشت مرعوبة منه، لحد ما اتخلصت منه بالمبيدات».

وأضافت «مها عبدالفتاح»: «كان عندي ورشينا عليهم إزازة كاملة من المبيد، ورمينا عليهم كيس، لحد ما ماتوا، منظرهم كان مرعب وشكله وحش».

وتابعت «دنيا وحيد»: «أنا كمان اتجمع عندي بس مش لاقيه حل بعد ما فضلت أرش وعملت كل حاجه بعد شهر اتجمع تاني ايه الحل، ومعنديش اي زرع في البلكونة، والموضوع صعب أوي ومنظره مش حلو نهائي».

سر انتشار عش الدبابير في التجمع

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد فهيم، المنسق العلمي للجنة متابعة التغيرات المناخية رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن الخلايا المنتشرة في شرفات منازل التجمع، هي «عش دبابير»، وليست خلايا نحل كما يعتقد البعض، مؤكدًا أن السبب هو الحر الشديد المسيطر على المنطقة، فضلًا عن وجود الأشجار والزرع، والحشرات الصغيرة التي تتغذى عليها الدبابير.

وتابع «فهيم» خلال حديثه لـ «هُن»: «الدبابير للأسف بتلسع جدًا، وبتعمل حساسية شديدة وتورم في الوجه لأيام، بتهاجم العين على طول».

وعن الطريقة الأفضل للتخلص منها، أكد المنسق العلمي للجنة متابعة التغيرات المناخية رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن أفضل توقيتت للتخلص منها الساعة الـ5 فجرًا: «وقتها بيكون ساكن جدًا، لازم قماشة مبلولة بالمبيد، وتضغطي جامد عليه لحد مايموت، مع الحذر إنه ميهاجمكيش».