«بيحولهم كارتون».. أزهري يحذر الفتيات من تطبيق «gradient»: آثمة في هذه الحالة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تصدر تطبيق gradient، المعني بتغيير ملامح الوجه وتحويلها إلى كارتونية، محركات البحث على مواقع الإنترنت، وخاصة موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

محاولات كثيرة من الفتيات لتجربة التطبيق واستخدامه لشعورهن بالفضول نحو معرفة درجة جمالهن بالملامح الكارتونية، دون البحث عن خصوصية وأمان التطبيق أو حكم استخدامه شرعا.

وتقع العديد من الفتيات المحجبات تحديدا، في أزمة خلال استخدام تطبيق «gradient» الذي يظهرهن بشعورهن دون حجاب، مع إغفال البحث عن مدى جواز الأمر شرعا.

أزهري يحذر الفتيات من تطبيق gradient

وحذر الدكتور أحمد مدكور، العالم الأزهري، الفتيات المحجبات، من استخدام التطبيق حال الحصول على الصورة في النهاية بدون حجاب، حتى وإن كانت تخيلية.

وتابع «مدكور» خلال حديثه لـ «هُن»، «طالما محجبة، فالحجاب فرض لا يجوز لأحد أن ينكره، ولا يجوز لها أن تظهر بشعرها سواء على السوشيال ميديا أو صورة كارتون أو رسمة».

وعن حكم استخدام الفتيات لهذا التطبيق والظهور بهذه الصورة، قال: «آثمة، ودي أمور إسلامية مينفعش التهاون فيها حتى لو هزار».

تطبيق gradient يخترق الخصوصية

وعلى الجانب الآخر، حذر المهندس تامر محمد، خبير التكنولوجيا والمعلومات، من التطبيق، مؤكدًا أنه يخترق الخصوصيات ويصل للبيانات الخاصة على الهاتف المحمول لحظة بلحظة، كما إنه يستطيع اختراق الصور والإيميلات المتبادلة والأرقام وغيرها.

وقال خبير التكنولوجيا: «لو البرنامج بس هدفه تحويل الصور الشخصية لكرتون ليه بيطلب السماح بالمايك هو محتاجه ليه، وبياخد موافقة على الكاميرا ليه والصور، هو علشان ينزل التطبيق بيطلب السماح بحاجات كتير جدا مالهاش علاقة بالغرض المعمول له التطبيق، وده يخلينا نقرأ التطبيق عاوز إيه في سياسة الاستخدام».