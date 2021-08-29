لايف ستايل

سموزي وباللبن والنعناع.. 3 طرق لعمل عصير الليمون «زي الكافيهات»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عصير الليمون

مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الشعور بالحر، يلجأ الكثير لتناول عصير الليمون المنعش، لترطيب الجسم، والاستفادة من فيتامين C، ويتم إعداده بعدة طرق مختلفة، بطريقة الشيف سالي فؤاد.

ومع ارتفاع بعض أسعار المطاعم والكافيهات، يمكنك تحضير عصير الليمون بمذاق مختلف في منزلك، وبأكثر من طريقة سهلة.

سموزي ليمون نعناع 

مكونات سموزي ليمون نعناع 

4 ثمرات ليمون.

لتر ماء مثلج.

ثلج مجروش.

نعناع أخضر فريش.

سيروم نعناع.

سكر (حسب الرغبة).

81106c0c13.jpg

طريقة عمل  سموزي ليمون نعناع

قومي بغسل الليمون جيداً ثم قشريه ويقطع إلى أرباع.

ضعي الليمون في الخلاط مع النعناع والسكر.

ضيفي نصف كمية الماء إلى الليمون، وامزجيهم في الخلاط جيدا.

صفي الليمون جيدًا داخل وعاء كبير.

ضعي الليمون مجددًا إلى الخلاط وضيفي باقي كمية الماء والسكر إلى الليمون.

اخلطي المكونات مرة أخرى وصفيه مجددًا، ثم ضيفي له الثلج.

b682a76e47.jpg

جرانيتا ليمون

أكثر المشروبات الصيفية التي يفضلها البعض، خلال فصل الصيف.

مكونات جرانيتا ليمون

لتر ماء.

عصير 5 ليمونات.

250 جرام سكر.

كوب أوراق نعناع.

0cc7d4d0d9.jpg

طريقة عمل جرانيتا ليمون

قومي بتسخين الماء مع النعناع في إناء كبير.

السكر للماء ويقلب جيدا حتى يذوب تماما.

ارفعي الماء من على النار وضيفي الليمون، ويقلب جيدا مرة أخرى.

يجمد الجرانيتا في الفريزر لمدة 3 ساعات على الأقل.

في الخلاط، قلبي الثلج والجرانيتا لمدة دقيقة واحدة.

6e8b69a687.jpg

الليمون باللبن 

يعد الليمون باللبن خيارًا مميزًا في أيام الصيف الحارة، الذي يعطيك الإحساس بالإنتعاش، فضلًا عن مذاقه المميز. 

مكونات الليمون باللبن  

6 حبات ليمون

1/2 لتر لبن مثلج

سكر حسب الرغبة

فانيليا

طريقة عمل الليمون باللبن  

قومي بضرب المكونات السابقة جيدًا.

صفي الليمون، وضيفي له ثلج مجروش وقدميه باردًا.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا