سموزي وباللبن والنعناع.. 3 طرق لعمل عصير الليمون «زي الكافيهات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الشعور بالحر، يلجأ الكثير لتناول عصير الليمون المنعش، لترطيب الجسم، والاستفادة من فيتامين C، ويتم إعداده بعدة طرق مختلفة، بطريقة الشيف سالي فؤاد.

ومع ارتفاع بعض أسعار المطاعم والكافيهات، يمكنك تحضير عصير الليمون بمذاق مختلف في منزلك، وبأكثر من طريقة سهلة.

سموزي ليمون نعناع

مكونات سموزي ليمون نعناع

4 ثمرات ليمون.

لتر ماء مثلج.

ثلج مجروش.

نعناع أخضر فريش.

سيروم نعناع.

سكر (حسب الرغبة).

طريقة عمل سموزي ليمون نعناع

قومي بغسل الليمون جيداً ثم قشريه ويقطع إلى أرباع.

ضعي الليمون في الخلاط مع النعناع والسكر.

ضيفي نصف كمية الماء إلى الليمون، وامزجيهم في الخلاط جيدا.

صفي الليمون جيدًا داخل وعاء كبير.

ضعي الليمون مجددًا إلى الخلاط وضيفي باقي كمية الماء والسكر إلى الليمون.

اخلطي المكونات مرة أخرى وصفيه مجددًا، ثم ضيفي له الثلج.

جرانيتا ليمون

أكثر المشروبات الصيفية التي يفضلها البعض، خلال فصل الصيف.

مكونات جرانيتا ليمون

لتر ماء.

عصير 5 ليمونات.

250 جرام سكر.

كوب أوراق نعناع.

طريقة عمل جرانيتا ليمون

قومي بتسخين الماء مع النعناع في إناء كبير.

السكر للماء ويقلب جيدا حتى يذوب تماما.

ارفعي الماء من على النار وضيفي الليمون، ويقلب جيدا مرة أخرى.

يجمد الجرانيتا في الفريزر لمدة 3 ساعات على الأقل.

في الخلاط، قلبي الثلج والجرانيتا لمدة دقيقة واحدة.

الليمون باللبن

يعد الليمون باللبن خيارًا مميزًا في أيام الصيف الحارة، الذي يعطيك الإحساس بالإنتعاش، فضلًا عن مذاقه المميز.

مكونات الليمون باللبن

6 حبات ليمون

1/2 لتر لبن مثلج

سكر حسب الرغبة

فانيليا

طريقة عمل الليمون باللبن

قومي بضرب المكونات السابقة جيدًا.

صفي الليمون، وضيفي له ثلج مجروش وقدميه باردًا.