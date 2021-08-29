الامارات | من يتحمّل أخطاء فيلم «مش أنا»؟.. طارق الشناوي يقدم نصيحة لتامر حسني

شكرا لقرائتكم خبر عن من يتحمّل أخطاء فيلم «مش أنا»؟.. طارق الشناوي يقدم نصيحة لتامر حسني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف الناقد المصري طارق الشناوي فكرة فيلم «مش أنا» الذي يؤدي بطولته النجم تامر حسني، والفنان ماجد الكدواني، والفنانة «المعتزلة» حلا شيحة، بالجديدة، لكنه رأى أن العمل على الجانب الآخر مليء بالأخطاء الفنية.

وأضاف الشناوي لـ«الإمارات اليوم» في تقييمه لعدد من الأفلام التي حققت إيرادات لافتة خلال هذا الموسم على شباك التذاكر في مصر، أن أبرز أخطاء «مش أنا» يتعلق «بمستوى كتابة السيناريو، ولا أعتقد أن أحداً يمكن أن يتحمل النتيجة بقدر تامر حسني الذي كتب السيناريو والحوار، ولذلك فهذه العيوب تخصه»، مشيراً إلى أنه رغم كل المشاكل بالفيلم، لكن يحسب لتامر حسني أنه أكثر مطرب يستطيع تحقيق النجاح في السينما، ويحقق إيرادات حتى في ظل ضعف أفلامه فنياً.

وتابع الناقد المصري: «ألاحظ أن تامر حسني يريد أن يثبت أن لديه موهبة استثنائية وهى التمثيل بجانب أنه مطرب، لهذا لجأ الى فكرة مثل فيلم (مش أنا)، وأنصح تامر بأن يغيّر استراتيجيته في علاقته بالسينما، وبوجه عام أجد فيلم تامر حسني (مش أنا) عملاً فنياً أقل من المتوسط».

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