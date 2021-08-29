فساتين قصيرة ومتنوعة.. شاهد إطلالات أفراح الفنانين بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يميل أهل الفن في أشهر الصيف الحاره، إلى الاحتفال بمناسبات الزفاف وعقد القران أو الخطوبة، على المناطق الشاطئية، كالجونة والساحل الشمالي، سواء وسط احتفال عائلي بسيط، أو بحفل كبير يضم الأصدقاء من داخل الوسط وخارجه إضافة إلى الأقارب.

ويستعرض "الخليج 365" خلال هذا التقرير أبرز احتفالات المشاهير بليالي الأفراح على الشواطيء، خلال شهري يوليو وأغسطس.

-ريم سامي

شهدت مؤخرًا مدينة الساحل الشمالي، حفل خطبة الفنانة ريم سامي وطارق هيمن، وسط حضور عدد كبير من أصدقائهما الفنانين وشقيقها المخرج محمد سامي.

وفي اليوم الأول ظهرت الفنانة الشابة بفستان أبيض بسيط "أوف شولدرز" ذو كرانيش، كما جاء كاشفًا عن منطقة الصدر والكتفين، قصير فوق الركبة، ووضعت "هيدبيس" على رأسها بدلا من التاج.

أما اليوم الثاني، اختارت ريم فستانا قصيرا، من اللون الأبيض، مزود بريش بسيط، كما أنها ارتدت كاوتش يحمل اللون ذاته، ويعتبر حفل الخطوبة الذي امتدت على يومين متتالين من الأمور غير التقليدية، التي اتبعتها الفنانة الشابة.

-نيللي كريم

في أغسطس الجاري أقيم حفل زفاف النجمة نيللي كريم على لاعب الاسكوش هشام عاشور، وذلك في أحد المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي، وجاء الحفل وسط حضور مجموعة من الأهل والأصدقاء من جانب العروسين.

كانت إطلالة نيللي كريم بسيطة، حيث ربطت شعرها إلى الخلف، مع طرحة الزفاف، وارتدت فستانا بلون "عاجي" أنيق وبسيط، مطرز بخرز بطريقة أنيقة، ومزود بحمالات على شكل ورود كبيرة أنيقة، من تصميم المصرية ياسمين يايا.

كما اختارت إكسسوارات ناعمة عبارة عن أقراط وأسورة، ومكياج هادئ بلمسة خبير التجميل عبد الله الرفاعي، ما جعلها تشبه الأميرات.

-نجل الفنان محمد فؤاد

احتفل عبد الرحمن - نجل الفنان محمد فؤاد - بحفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، في الساحل الشمالي، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأهل والأصدقاء.

-كاملة أبو ذكري

احتفلت المخرجة كاملة أبو ذكري، بحفل زفاف ابنتها أُبية الشيمي على عمر مجدي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، في مدينة الجونة.

ولفتت نجمات الفن الأنظار بفساتين ذات ألوان مبهجة، كما ظهر النجوم الشباب بـ "بدل" ملونة ومنهم الفنان مصطفى درويش الذي ارتدى بذلة باللون الوردي أما الفنان حسن أبو الروس فظهر ببذلة باللون "المينت" كما ظهر رجل الأعمال هاني سعد باللون الأزرق، وذلك خلال حفل الزفاف الذي أقيم بأحد الشواطئ الساحلية بمدينة الجونة.