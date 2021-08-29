تصدرت الترند.. أبرز إطلالات الفنانة هيفاء وهبي في حفلها بالساحل الشمالي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي

شغلت الفنانة هيفاء وهبي جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت محركات البحث خلال الأيام الماضية بالتزامن مع حفلها في مدينة العلمين الجديدة.

وفي هذا الإطار، يرصد "الخليج 365" أبرز الإطلالات التي ظهرت بها خلال تواجدها في الساحل الشمالي.

- فستان باللون الأبيض:

تألقت بفستان باللون الأبيض مزينا بالورود، وتميز بأنه مكشوف من عند منطقة الصدر وبه فتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأخضر وحذاء باللون الأزرق.

واختارت هيفاء تسريحة الشعر الضفيرة.



- هوت شورت:

كما ارتدت هوت شورت بمزيج من اللوني الفيروزي والذهبي، ويتميز بأنه كت.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدل على الجانبين.

وارتدت إكسسورات مكونة من قرط، وأسورة، وسلسلة.



- شميز وبنطلون:

وتألقت بإطلالة أنيقة حيث ارتدت شميز باللون البيبي بلو، ونسقت أسفله بنطال مزينا بالتطريزات من نفس اللون، وبمكياج ناعم.

واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من أسورة، وقرط.