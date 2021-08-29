كورونا اليوم: عواقب خطيرة للإصابة خلال الحمل.. وهذه أعراض "دلتا بلس" عند الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

عواقب الإصابة خلال الحمل

قالت الطبية ناتاليا بشينيشنايا، إن العلماء تمكنوا من رصد حالة تطور قصور شديد في عيون رضيع عانت والدته من مرض كوفيد -19 في الأسبوع الخامس أو السادس من الحمل.

وأضافت بشينيشنايا، التي تشغل منصب نائبة مدير المعهد العلمي المركزي لدراسات الأوبئة: "يستمر ظهور وقائع جديدة حول الآثار السلبية للإصابة بـ SARS-CoV-2على نمو الجنين. على سبيل المثال، تم مؤخرا، وصف حالة اعتلال للجنين، والتي تجلت على شكل تشوه حاد في العين (صغر العين من جانب واحد، ونقص تنسج العصب البصري، واعتلال خلقي للشبكية)، وذلك على خلفية إصابة الأم الحامل بمرض كوفيد-19، خلال الأسبوعين الخامس والسادس من التطور الجنيني. لم يتمكن علماء الطب من تفسير ذلك بإصابة الأم أثناء الحمل، بعدوى أخرى أو بالعوامل الوراثية أو تعاطي المخدرات أو أي مرض آخر"، وفقا لروسيا اليوم.

أعراض "دلتا بلس" عند الأطفال

يعد متحور "دلتا بلس"، إحدى سلالات فيروس كورونا المستجد، التي يمكنها إصابة الأطفال، على خلاف السلالات السابقة التي كانت غير قادرة على استهدافهم، لأنها معدية بمعدلات كبيرة.

ويقول موقع "هيلث لاين" الأمريكي، إن إحصائية أعدتها أكاديمية طب الأطفال الأمريكية كشفت إصابة نحو 94 ألف طفل بفيروس كورونا، في أسبوع واحد، وبحسب أبحاث علمية في جامعة "يل" الأمريكية، فإن السعال وفقدان حاسة الشم من أخف أعراض الإصابة بـ "دلتا"، بينما يكون الصداع وسيلان الأنف والحمى، يعد من أشد الأعراض، التي تسببها سلالة "دلتا بلس" عندما تصيب الأطفال.

ولفت إلى أن السلالة الجديدة "دلتا" لها أعراض واسعة على الأطفال، على خلاف السلالات السابقة، وأبرزها:

الصداع الشديد واحمرار في العين.

آلام البطن وضيق في منطقة الصدر.

الشعور بالإرهاق والخمول.

انخفاض ضغط الدم.

القيء وآلام الرقبة.

دواء شهير لخفض الكوليسترول يقلل من إصابات كورونا الشديدة

كشفت دراسة إسرائيلية جديدة أن دواءً يخفض نسبة الكوليسترول في جسم الإنسان قد يساعد في إنقاذ المرضى الراقدين بالمستشفيات بسبب مرض "كوفيد-19"، الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

ماذا كشفت الدراسة؟

ولاحظ الباحثون في الجامعة العبرية في القدس أن فيروس كورونا يسبب تراكما كبيرا للكوليسترول، مما يؤدي إلى التهاب الخلايا، بحسب دراستهم المنشورة في 23 أغسطس الجاري على موقع "ريسيرش سكوير"، وفي التجارب العملية، وجد الباحثون أن دواء " فينوفايبرات" الخافض للكوليسترول يقلل بشكل فعال من الأضرار التي لحقت بخلايا الرئة، كما أنه يوقف فيروس "سارس-كوف-2" من التكاثر، وفقا لـscitechdaily.