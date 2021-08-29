وداعًا للصيف.. أرخص المصايف في شهر سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يحرص البعض على قضاء إجازة المصيف في الفترة الأخيرة من فصل الصيف، وقبل دخول الشتاء، حيث يستمتع بالأجواء الجميلة والمناظر الخلابة بعيدًا عن الزحام، لتوديع فصل الصيف وأجوائه الحاره.

وقبل فوات الآوان بإنتهاء فصل الصيف، يقدم "الخليج 365" أرخص أسعار المصايف في مختلف الأماكن الساحلية، في شهر سبتمبر، وفقًا لموقع "بوكينج" المختص بحجز الفنادق.

-الغردقة فندق Royal City Hotel

يقع هذا الفندق وسط مدينة الغردقة على بعد 3 دقائق مشياً على الأقدام من الشاطئ، ويقدم غرفاً وأجنحةً مطلة على البحر الأحمر، ويحتوي على مطعمٍ إيطالي وخدمة الواي فاي المجّانية في المناطق العامة.

تحتوي جميع أماكن الإقامة المكيّفة في فندق رويال سيتي على تلفزيون مع قنوات فضائية وميني بار، كما تضم أيضاً كل غرفة وجناح حمّاماً خاصاً مع دش.

تتوفر وجبة إفطار كونتيننتال يوميّاً في مطعم فندق رويال سيتي، والذي يقدم إطلالة على الشاطئ والمياه، إضافة إلى أن خدمة الغرف متاحة أيضاً.

يمكن للنزلاء الاستمتاع بفترة عصر هادئة على الشاطئ أو لعب بعض البلياردو، كما يوجد أيضاً صالة واسعة مع العديد من مناطق الجلوس للاسترخاء.

تكلفة الإقامة من الأربعاء 1 سبتمبر للأربعاء 8 سبتمبر (7 أيام) تكلفك 1758 جنيها للفرد.

-قرية اللوتس الساحل الشمالي

تقع قرية اللوتس الساحل الشمالي على بعد 8 كم من زهران مول و8 كم من بورتو مارينا، ويوفر أماكن إقامة في العلمين، يوفر مكان الإقامة إطلالات على الحديقة ويقع على بعد 14 كم من متحف العلمين.

يحتوي الشاليه على تلفزيون بشاشة مسطحة وغرفة معيشة. تتوفر مواقف خاصة للسيارات مجانًا في الشاليه، توفر قرية اللوتس الساحل الشمالي تراس.

تقع المقبرة العسكرية الألمانية من الحرب العالمية الثانية على بعد 22 كم من مكان الإقامة. يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب ، حيث يقع على بعد 59 كم من قريه اللوتس الساحل الشمالي.

الإقامة في الليلة الواحدة تكلفك 2042 جنيها.

-الإسماعيلية فندق Al Norus Resort Ismailia

يقع Al Norus Resort Ismailia في الإسماعيلية، ويوفر أماكن إقامة مع فناء أو شرفة وخدمة الواي فاي المجانية وتلفزيون بشاشة مسطحة، فضلاً عن مطعم وحديقة، ويتوفر موقف خاص للسيارات في الموقع، تم تجهيز كل وحدة مع تكييف وحمام خاص ومطبخ.

إذا كنت ترغب في اكتشاف المنطقة، يمكنك صيد الأسماك في المناطق المحيطة، ويمكن للشقة ترتيب خدمة تأجير الدراجات، تقع فايد على بعد 28 كم من منتجع النورس الإسماعيلية.

تكلفة الإقامة من الأربعاء 1 سبتمبر للأربعاء 8 سبتمبر (7 أيام) تكلفك 3504 جنيها للفرد.

-الإسكندرية فندق Kaoud Sporting Hotel (Families Only)

يقع فندق Kaoud Sporting على بعد 1.3 كم من شاطئ سان ستيفانو و6 كم من حديقة حيوان الإسكندرية، يوفر (للعائلات فقط) غرفا مع تكييف وحمام خاص في الإسكندرية، ويوفر هذا الفندق ذو الـ3 نجوم مكتب استقبال يعمل على مدار الساعة وخدمة الغرف وخدمة الواي فاي المجانية، ويحتوي على غرف عائلية.

تتوفر خيارات إفطار كونتيننتال وبوفيه إفطار كل صباح في فندق Kaoud Sporting، يوفر مكان الإقامة تراس، بينما يقع جسر ستانلي على بعد 1.3 كم من مكان الإقامة، ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب للفندق، حيث يقع على بعد 43 كم منه.

تكلفة الإقامة من الأربعاء 1 سبتمبر للأربعاء 8 سبتمبر (7 أيام) تكلفك 3504 جنيها للفرد.

-السخنة منتجع لاسيرينا بيتش

يوفر فندق La Sirena Hotel مكانا فاخرا للإقامة يحيط بحدائق ذات مناظر طبيعية ومسبح كبير في الهواء الطلق وتراس مشمس، وهو يقع على طول ساحل خليج السويس، ويتميز بمطعمه الخاص ومركز غوص خاص به أيضاً .

تحتوي الغرف العصرية ذات الألوان الزاهية على حمام خاص، وميني بار وجهاز تليفزيون مع قنوات فضائية، كما تتميز بعض الغرف بمنطقة جلوس خاصة بها، تشمل أريكة ومطبخا ذا تصميم مفتوح.

يقدم المقهى الخاص بفندق La Sirena الطعام والمشروبات مع إطلالة على مناظر للبحر الأحمر، ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع ببوفيه إفطار يومي.

هناك مكتب استقبال مفتوح على مدار 24 ساعة، بينما يمكنكم الحصول على المشورة من مكتب الجولات السياحية حول أنشطة الرياضات المائية والرحلات، كما يتوفر أيضاً مركز طبي وملعب للأطفال في فندق La Sirena.

تقع العين السخنة على بعد 45 كم شمالاً، ويبعد مطار القاهرة الدولي مسافة 189 كم عن فندق La Sirena Hotel.

تكلفة اليوم 528 جنيها ما يعني أن الأسبوع سيكلفك 3696 جنيها.

-مرسى مطروح فندق Semiramis Hotel New Royal Palace Marsa Matrouh

يقع Semiramis Hotel New Royal Palace Marsa Matrouh في مرسى مطروح، وعلى بعد 5 كم من شاطئ كليوباترا، كما يوفر منطقة استراحة مشتركة وإطلالات على الحديقة، فيما يقدم هذا الفندق المصنف 3 نجوم خدمة الواي فاي مجاناً ومكتب استقبال يعمل عَلى مدار 24 ساعة وخدمة الغرف، ويشمل هذا الفندق غرفاً عائلية.

تحتوي الغرف في هذا الفندق على منطقة للجلوس وتلفزيون مع قنوات فضائية وحمّام خاص مزود بلوازم استحمام مجانية وبيديت، كما تشمل جميع الوحدات مكتباً.

يبعد Semiramis Hotel New Royal Palace مسافة 23 كم من شاطئ عجيبة مرسى مطروح وووندرفول فيو أون ميديتيرينيان سي.

تكلفة البقاء لمدة يوم في سبتمبر 382 جنيها للفرد.