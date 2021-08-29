4 علامات مبكرة لسرطان البروستاتا عند الرجال.. وإليك بعض النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعد سرطان البروستاتا خطرًا على جميع الرجال مع تقدمهم في العمر، ولكن إذا تم اكتشافه وعلاجه مبكرًا، فإن التوقعات تكون جيدة بشكل عام.

وفي إطار ذلك، نقدم لكم أهم العلامات المبكرة لسرطان البروستاتا عند الرجل، وبعض الطرق والنصائح التي يمكنك اتباعها للوقاية من سرطان البروستاتا، وفق ما جاء في موقع "healthline"المعني بالصحة.

1- مشاكل في المسالك البولية:

تعتبر مشاكل المسالك البولية من الأعراض الشائعة، لأن البروستاتا تقع تحت المثانة، وبسبب هذا الموقع ، إذا ظهر ورم في البروستاتا ، فقد يضغط على المثانة أو مجرى البول ويسبب مشاكل.

يمكن أن تشمل المشاكل البولية ما يلي:

الحاجة المتكررة للتبول.

نزيف أثناء التبول.

2- مشاكل جنسية:

قد يكون ضعف الانتصاب من أعراض سرطان البروستاتا عند الرجل، وتسمى هذه الحالة أيضًا بالعجز الجنسي، وهي تجعلك غير قادر على الانتصاب والحفاظ عليه.

3- ألم وخدر:

عندما ينتقل سرطان البروستاتا ، ينتشر غالبًا إلى العظام، وهذا يمكن أن يسبب الألم في الحوض، الصدر، لكن إذا انتشر السرطان إلى النخاع الشوكي ، فقد تفقد الإحساس بساقيك ومثانتك.

إذا انتشر السرطان إلى النخاع الشوكي ، فقد تفقد الإحساس بالساقين والمثانة.

4. دم في البول أو السائل المنوي:

قد يشير الدم في السائل المنوي أو مجرى البول إلى الإصابة بسرطان البروستاتا، حيث يصبح لون البول ورديًا أو أحمرًا أو يشبه لون الصودا اعتمادًا على كمية خلايا الدم الحمراء في مجرى البول، كما يمكن أن يؤدي وجود ورم في غدة البروستاتا إلى تمزق جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ظهور الدم في السائل المنوي.

طرق ونصائح للوقاية من سرطان البروستاتا:

- الإقلاع عن التدخين: يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، حيث أظهرت الأبحاث أن التدخين يزيد من مخاطر الإصابة، كما أن النظام الغذائي والتمارين الرياضية من العوامل المهمة التي يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

- اتباع نظام غذائي صحي: قد تساعد بعض الأطعمة في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بما في ذلك: الطماطم، البروكلي، اللفت، الأسماك، الصويا، الزيوت التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية ، مثل زيت الزيتون.

- تجنب بعض الأطعمة: تشير الأدلة أيضًا إلى أن هناك بعض الأطعمة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ، مثل: الحليب، منتجات الألبان،

الدهون المشبعة الموجودة في المنتجات الحيوانية، اللحوم الحمراء، اللحم المشوي.

- ممارسة التمارين الرياضية: يمكن أن تساهم التمارين الرياضية في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، كما يمكن أن تساعدك أيضًا على إنقاص الوزن، وهذا أمر أساسي لأن الأبحاث أظهرت أن السمنة عامل خطر للإصابة بسرطان البروستاتا.