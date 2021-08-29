سعر فستان مي عمر بحفل خطوبة ريم سامي: «في منه 4 ألوان بس» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار بإطلالة مميزة خلال حفل خطبة الفنانة الشابة ريم سامي، الثاني، والذي أقيم أول أمس الجمعة بالساحل الشمالي، وبحضور نجوم الفن ومن بينهم الفنان تامر حسني الذي أحيا الحفل.

وتألقت الفنانة مي عمر في اليوم الثاني للخطبة، بفستان باللون البرتقالي من الستان المُبطن، تميز بكونه قصير، وله بروش «قلب» بفصوص الماسات، مع اكستنشن طويل بجانب واحد، ونسق الإطلالة، منسق الأزياء اللبناني سيدريك حداد، كما تألقت بمكياج ترابي داكن بدرجات النيود، لخبيرة المكياج دينا راغب، أما الشعر فظهرت بـ«الليس» المنسدل، من تصفيف مصطفى طنطاوي.

سعر غير متوقع لفستان مي عمر

وبالبحث عن فستان مي عمر، وجد إنه من توقيع العلامة التجارية الشهيرة Tutus Kurniati، ويصل سعر الفستان إلى 1889 درهم إماراتي، أي ما يعادل أكثر من 8 آلاف جنيه مصري تقريبا.

ويمكن ارتداء الفستان بدون الاكستنشن، كما أوضح الموقع الرسمي للماركة الخاصة به، ويوجد منه عدة ألوان «الأسود» و«البيبي بلو» و«النيون - لموني».

وقررت الفنانة الشابة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، الاحتفال بحفل خطبتها على رجل الأعمال طارق هيمن، لمدة يومين على التوالي الخميس والجمعة.

وجاء احتفال اليوم الثاني بحضور العديد من نجوم الفن، حيث خُصص اليوم الأول للأسرتين والعائلات، وعلى رأسهم الفنان إدوارد وأسرته، والفنان أحمد زاهر وأسرته، وزينة، وبسمة بوسيل زوجة تامر حسني، والعديد من نجوم ونجمات الفن.

وأحيا الحفل في اليوم الثاني على المسرح، الفنان تامر حسني، الذي شارك العروسين العديد من وصلات الرقص على المسرح.