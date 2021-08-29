الامارات | محمد رمضان: النجمة اللبنانية التي أحلم بدويتو معها لم تولد بعد !

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: النجمة اللبنانية التي أحلم بدويتو معها لم تولد بعد ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الفنان المصري محمد رمضان أنه أصرّ على زيارة لبنان رغم الأزمات التي يمر بها هذا البلد العربي، وتحذير البعض له، ومنهم شخص لبناني في فريق عمله، من توقيت هذه الزيارة، مشيراً أنه يعتز بتكريمه مؤخراً في بيروت بلقب سفير الشباب العربي.

وأضاف رمضان خلال استضافته على شاشة تليفزيون «الجديد» اللبناني، أنه يحكي دائماً عن حياته ومعاناته وكيف حقق جزءاً من أحلامه كي يمنح الطموح للشباب العربي، لافتاً أنه رغم النجاح الذي حظي به إلا أنه لم يصل إلى 5% مما يحلم به، موجهاً رسالة من أربع كلمات فقط لمن يرون أنه حقق نجاحات لا يستحقها ووصل لمكانة كبيرة: «كان الله في عونكم».

وعن الجدل الذي يثار حوله دائماً، أوضح بطل «البرنس» أنه واثق من أن الناس لا تذكر المهزوم، بل ويشعر أن انتقاد البعض مؤشر للنجاح، وكذلك ضريبة لابد من دفعها.

وبخصوص اتهام البعض له بأنه اشترى التكريم الذي منح له مؤخراً في بيروت، رد رمضان ضاحكاً: «من يدفع لأجل التكريم هو شخص يحتاج أن تذكره الناس، الحمد لله رب العالمين وجودي بأي مناسبة يضيف لها كما تضيف لي.. (فلا تزكوا أنفسكم).. وقناتي على (يوتيوب) بها أربعة مليارات مشاهدة».

وردا على سؤال (هل تعتبر نفسك سابقاً عصرك؟) أجاب «نمبر1» بأنه يرى نفسه فناناً مازال في بداية حياته، مشدداً على أنه «يريد صنع طريق جديد، ولا يعرف نهاية هذا الطريق. وكل فنان مسؤول عن لوحته، وأنا أرسم لوحة اسمها محمد رمضان.. ولا تستطيع أن تتحدث عن لوحة لم تكتمل.. ولم أنته بعد.. فيروز لوحة اكتملت.. وكذلك وديع الصافي.. أما محمد رمضان فمواليد 1988 ورجل في مقتبل العمر ومازلت أتعلم».

أما من يرون أنه وصل لمكان لا يستحقه، فوجّه لهم محمد رمضان رسالة قال فيها «كان الله في عونكم.. لو الذي وصلت له تعبكم.. أقول لكم إنني لم أبدأ بعد.. ولم أصنع شيئاً بعد».

ولم يخل لقاء محمد رمضان مع «الجديد» من إثارة الجدل، ففي رد على سؤال بخصوص الفنانة اللبنانية التي يحلم بأن يؤدي معها «دويتو» غنائي، أشار رمضان إلى أنها لم تأت بعد، ويمكن أن تظهر بعد 15 سنة، معتبراً أن «الممثلات اللبنانيات كلهن موهوبات وجميلات».

وذكر أنه لا ينافس من يغني لوناً رومانسياً، وهو «نمبر1» في الجانب الذي اختاره لنفسه، رافضاً الكشف عن مشروعه الدرامي في رمضان المقبل، ووعد الجمهور بأنه سيقدم مسلسلاً ناجحاً.

وعن الحجز على أمواله في مصر، اعترف محمد رمضان بأنه كان سوء فهم منه بعد أن جاءه اتصال من البنك.

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