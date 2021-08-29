بإطلالة جريئة.. ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أحدث جلسة تصوير لها أثناء احتفالها بعيد زواجها على أحد الشواطىء.

وظهرت ميريام فارس بإطلالة صيفية جريئة وجذابة، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض المنقوش بدوائر ذهبية، ومفتوح بطول الصدر، وبفتحة أيضًا بطول الساق.

وتركت شعرها "الكيرلي" يتطاير مع الهوا، وأضفت للإطلالة جاذبية بإضافة إكسسوارات بسيطة كالسلسلة حول الرقبة والخلخال بالقدم.

ومن الناحية الجمالية أبرزت ملامح وجهها ولون بشرتها الخمرية باعتماد مكياج بالألوان البنية والنيود.