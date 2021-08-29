5 تأثيرات مذهلة تحدث لك عند الوقوع في الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما تكون في علاقة، فإنك تتوهج بشكل مختلف، تبدو أكثر سعادة، إن وجود شريك ناضج ومحب يمكن أن يفعل المعجزات لك، ويمنحك عقلية صحية وإيجابية.

إذا كان الحب نقيًا وخاليًا من أي سمية، فلن تضطر إلى مواجهة أي ضربة غير ضرورية في العلاقة يمكن أن تمنحك ذهنًا متوترًا ووجهًا متجعدًا، ومن هنا توجد بعض الطرق التي أثبتت جدواها كيف أن الوقوع في الحب يجعلك تتوهج، وفقا لموقع timesofindia.

تغيير العادات السيئة

كونك في علاقة يجعلك تتخلى عن كل العادات السيئة، شريكك يؤثر عليك بطريقة جيدة وتبدأ أخيرًا في احتضان أجزاء منك كنت تخاف منها قبل ذلك، سواء كان الأمر يتعلق بتشجيعك على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو ممارسة هواية لا يمكنك تخصيص وقت لها، يمكن للأزواج في الحب أن يؤثروا بشكل كبير على بعضهم البعض للحصول على نظرة إيجابية تجاه الحياة.

مستويات ضغط أقل

يمكن لأي نوع من الاتصال الجسدي مع شريكك أن يخفض مستويات التوتر لديك ويطلق أي شكل من أشكال القلق داخل عقلك وجسمك، عندما تكون في حالة حب، يرتاح عقلك في وجود شريكك وتشعر بالراحة الكافية للاسترخاء بين ذراعيه أو بجانبه، لاحظ الباحثون أنه عند الانفصال، يواجه الأزواج صعوبة في الحفاظ على مستويات التوتر لديهم لأنها تصل إلى ذروتها.

العيش لفترة أطول

لاحظ بحث من جامعة كاليفورنيا أن غير المتزوجين لديهم فرص أعلى للوفاة المبكرة من أولئك الذين كانوا متزوجين بسعادة وفي حالة حب، يؤثر الأزواج على خيارات نمط حياة بعضهم البعض، مما يؤدي إلى عادات صحية، الحب هو عاطفة قوية للغاية تحافظ حرفيًا على حياة الناس.

انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب

من المثير للاهتمام معرفة كيف أن الوقوع في الحب والعلاقة يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية، خلصت دراسة أجرتها جامعة هارفارد إلى أن حوالي 50٪ من الرجال المتزوجين الذين كانوا سعداء بزواجهم تعرضوا لنوبات قلبية ومشاكل أقل على الرغم من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك، وغيرها من المشاكل ذات الصلة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة وما إلى ذلك.

الوقوع في الحب يجعلك تبدو أصغر سناً

أنت لا تحصل على صحة أفضل فقط ولكنك تبدو أصغر سناً أيضًا، يمنحك كونك في علاقة توهجًا حيويًا للغاية يجعلك تبدو أصغر سناً، عندما تحمر الخدود أو تشعر بالحب، يندفع تدفق الدم إلى الجلد ويمنحه الأكسجين والمواد المغذية اللازمة لتبدو أصغر سنًا.