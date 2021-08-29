ما هو ريجيم الأيس كريم.. وما عيوبه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

حمية الآيس كريم هي إحدى الخطط الجيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها والتي تساهم في فقدان الوزن، كما جاء في موقعي "healthline" و"livestrong".

تاريخ الحمية:

يستند نظام الآيس كريم الغذائي إلى كتاب يحمل نفس الاسم، كتبه في عام 2002 هولي ماكورد، محررة التغذية في مجلة "Prevention"، ويشير ماكورد في الكتاب إلى أن أخصائيي الحميات يمكنهم تناول جزء معتدل من الآيس كريم كل يوم، طالما أنهم يلتزمون بوجبات صحية منخفضة السعرات الحرارية على الإفطار والغداء والعشاء.

ووفقًا لماكورد، فإن الآيس كريم غني بالكالسيوم وقد يساعد في منع متبعي الحميات من الشعور بالحرمان أثناء اتباع خطة غذائية مغذية.

الاتجاهات:

توصي حمية الآيس كريم بتناول 1250 سعرة حرارية بالإضافة إلى حصة واحدة من الآيس كريم يوميًا، ليصبح المجموع 1500 سعرة حرارية في اليوم، وقد تشمل عينات الوجبات نصف خبز مع جبنة كريمية وكوب من سلطة فواكه للإفطار وشريحتين من لحم البقر المشوي مع الخس والطماطم والمايونيز قليل الدسم وحليب قليل الدسم، وفاكهة كوجبة خفيفة وشريحة واحدة من بيتزا الخضار مع سلطة جانبية على العشاء.

المخاطر والعيوب:

- عندما تحرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك، فإنك تخلق عجزًا في السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن، سواء كنت تأكل الآيس كريم أم لا، ستفقد الوزن إذا حققت هذا التوازن.

- غير صحي، حيث يمكن أن يحتوي كوب واحد من آيس كريم الفانيليا على 273 سعرًا حراريًا ، و 31 جرامًا من الكربوهيدرات، و 14.5 جرامًا من الدهون، و 28 جرامًا من السكر، حتى الآيس كريم الخالي من الدسم والقائم على الحليب مع "عدم إضافة السكر" يحتوي على 6 جرامات على الأقل من سكر الحليب (اللاكتوز) في الكوب ولا يحتوي على ألياف.

إذن، ما هو "النظام الغذائي" الصحيح؟

غالبًا ما يكون اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالخضروات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة هو الطريقة الأكثر صحة، مقترنًا بالتمارين المنتظمة.

ولكن لا مانع من تناول المعالجات العرضية مثل الآيس كريم عندما تتناول نظامًا غذائيًا صحيًا بخلاف ذلك، ولكن لا ينبغي أن تكون أساس قوتك اليومي.