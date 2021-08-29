شيء في منزلك ينقل متحور كورونا «دلتا بلس».. تعرف عليه

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة كبيرة من الخوف سيطرت على شعوب العالم، عقب انتشار المتحور دلتا بلس، أحدث السلالات المتحورة لفيروس كورونا، وإصابة الكثير بها.

ويعيش المجتمع المصري حالة من الحذر، بعدما أعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف حالة إصابة بالمتحور دلتا بلس، وهو واحد من السلالات التي حدثت بها طفرة من «COVID-19»، ومن بينها سلالة «K417N»، حيث نشأت في الهند وكان أخطرها طفرة «دلتا»، وهي سلالة فرعية لهذه السلالة وأكثر قابلية للانتقال والأسرع انتشارًا من فيروس كورونا.

ويبحث المواطنون عن أسباب المتحور، وطرق انتشاره، والأعراض التي تشير للإصابة به للوقاية منه، ولتجنب العادات والممارسات التي تساهم في انتشاره.

الأسطح تنقل المتحور دلتا بلس

وحذر الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، من الإصابة بالمتحور نتيجة انتشاره السريع، حيث أنه واحد من أسرع السلالات انتقالا، حتى وإن كنت داخل المنزل.

وأشار الدكتور أشرف عقبة خلال حديثه لـ«هُن»، إلى أن أسطح الأثاث والأشياء في المنازل بشكل عام، تسهم في نقل العدوى بالمتحور دلتا بلس.

وأكد رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، أن الأسطح الموجودة في منزلك تساعد في نقل العدوى بسبب بقاء الفيروس عليها لفترات طويلة جدًا، قائلًا: «لو رذاذ شخص مصاب جه عليه بيبقى على الأسطح بشكل كبير، وبمجرد لمس الأسطح ومن بعدها وضع اليد على الفم أو الأنف بتتنقل ليك العدوى».

وتابع: «لازم التعقيم باستمرار للأسطح، خصوصًا بعد ما يكون في ضيوف، أو عامل دليفري أو أي شخص، لازم الأسطح تتعقم في المنزل».

أعراض المتحور دلتا بلس

وكان الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أوضح أعراض المتحور دلتا بلس، وهي ارتفاع درجة الحرارة باستمرار، وسعال مصحوبا بإفرازات، فضلًا عن تكسير في العظم أو آلام في البطن.