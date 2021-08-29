11 معلومة عن رنا الغندور لاعبة الجودو بعد وفاتها: سقطت أمام والدتها وتوقف قلبها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن سيطرت على مدينة المنصورة بالدقهلية، بعدما توفيت رنا الغندور، لاعبة جودو التي يبلغ عمرها 13 عاما، مساء أمس، أثناء التدريب في نادي الحوار للألعاب الرياضية.

وكان النادي نعى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «رنا» مدونا: «راضين بقضاء الله وقدره ينعى مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية والعاملين به وأعضاء الجمعية العمومية لاعبة الجودو بالنادي، البطلة رنا وائل حسين الغندور»، موضحا أن موعد صلاة الجنازة اليوم الأحد عقب صلاة الظهر بجامع العيسوي في مدينة المنصورة.

إعلان الحداد 3 أيام

كما أعلن النادي عن توقف نشاطه حدادًا على الفقيدة، قائلًا: «تم إعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية بالنادي اعتبارا من غدٍ الأحد الموافق 29 أغسطس ونسأل الله لأسرتها الصبر والسلوان».

وسرعان ما تصدر اسم الفتاة مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة صفحات أخبار المنصورة، باحثين عن الفتاة وهويتها.

ويرصد «هُن» معلومات عن رنا الغندور لاعبة الجودو التي رحلت أمس.

من هي رنا الغندور لاعبة الجودو التي رحلت أمس؟

1- اسمها بالكامل رنا وائل حسين الغندور.

2- طالبة بالصف الأول الإعدادي.

3- تبلغ من العمر 13 عاما.

4- تدرس في مدرسة طلخا الرسمية المتميزة للغات 2.

5- والدها صاحب واحدة من أشهر شركات الكمبيوتر في المنصورة.

6- تلعب رياضة الجودو بنادي الحور للألعاب الرياضية بالدقهلية.

7- لفظت أنفاسها الأخيرة مساء أمس، أثناء التدريب نتيجة توقف القلب.

8- توقفت أنشطة النادي 3 أيام حدادًا على وفاتها.

9- توفيت أمام والدتها، بعدما نهضت للقيام بالتمارين قبل أن تسقط فجأة أمام الحضور.

10- تم عمل إنعاش قلبي ورئوي لها لكن دون جدوى.

11- من المقرر أن تخرج جنازتها اليوم بعد الظهر من جامع العيسوي بالمنصورة.