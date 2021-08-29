الفنانات واليخوت البحرية.. استمتاع بالصيف واستعراض للإطلالات: «مي ونور في القائمة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة عشق خاصة تربط بين العديد من الفنانات واليخوت البحرية، إذ تحرص عدد كبير منهن على نشر صورهن من حين لآخر، وذلك خلال تواجدهن على متنها.

مي عمر

وقبل ساعات قليلة، نشرت الفنانة مي عمر، صورة لها أثناء استجمامها على متن أحد اليخوت، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وخلال الصورة التي نشرتها «مي»، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ظهرت بفستان صيفي أسود اللون، به فتحة من منطقة البطن، فضلا عن عدم انتعالها شيئا في قدميها.

ياسمين صبري

فيما شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، صورة جديدة لها، خلال ظهورها على متن يخت، في إحدى المدن الساحلية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وظهرت «ياسمين» بفستان صيفي باللون الأبيض، له بطانة شفافة كشفت عن ساقيها.

وتعد ياسمين صبري، أكثر الفنانات حرصًا على الظهور على متون اليخوت في مختلف البلدان، إذ تشارك متابعيها من حين لآخر، صورها بإطلالات صيفية مختلفة أثناء رحلاتها البحرية.

نور اللبنانية

وقبل أسابيع، نشرت أيضا الفنانة نور اللبنانية، صورة لها أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، بإحدى المدن الساحلية داخل مصر.

وخلال الصورة، ظهرت «نور»، بفستان صيفي منقوش أصفر اللون، قصير فوق الركبة.

الفنانات والعطلات الصيفية

ومنذ بدء فصل الصيف، تحرص الكثير من الفنانات على مشاركة الجمهور لحظاتهن المختلفة أثناء الاستمتاع بالعطلات الصيفية، سواء داخل أو خارج مصر، فضلا عن نشر صورهن بالإطلالات الصيفية المختلفة، ما بين ملابس البحر «المايوهات» أو الفساتين والملابس «الكاجوال» الصيفية.

وسرعان ما تتحول صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ساحات لجذب انتباه العديد من المتابعين، وذلك لمتابعة آخر أخبارهن ومتابعة إطلالتهن المختلفة.