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بينها فول بالرمان.. أكلات خفيفة يمكنك إعدادها في وجبة الإفطار

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أومليت بالخضار

في الساعات المبكرة من اليوم، عادة ما يتم الحرص على تناول الوجبات الخفيفة والتي تعطي شعورًا بالطاقة، من قبل العديد من الأشخاص، لذلك يرصد «هن»، خلال التقرير التالي، مجموعة من الوجبات خفيفة الدسم، والتي يسهل تحضيرها في وجبة الإفطار، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة تحضير أومليت خضار 

مقادير أومليت خضار

5 بيضات

بصلة  

بسلة مسلوقة  

جزر مبشور  

فلفل رومي  

زيت ملح  

فلفل أسود   

طريقة تحضير أومليت خضار

يخلط البصل المفروم مع الملح والفلفل الأسود.

يضاف الفلفل الرومي المفروم والجزر والبسلة المسلوقة.

يضاف البيض المخفوق ويقلب الخليط ثم يوضع على النار مع زيت.

يقلب على الوجه الآخر حتى تمام النضج ثم يقدم.

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فول إسكندراني

مقادير فول إسكندراني

فول مدمس

زيت

بصل

طماطم

كمون

ملح

فلفل أحمر حار

بقدونس

عصير ليمون

يقدم مع العيش

طريقة تحضير فول إسكندراني

يسخن الزيت على النار ثم يشوح فيه البصل حتى يسخن.

يضاف الفول على النار ثم تضاف إليه الطماطم مكعبات ورشة كمون وملح وبقدونس مقطع ناعم وعصير الليمون والفلفل الحار.

يقلب الخليط جيدا ثم يقدم.

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فول بالطحينة والرمان

مقادير فول بالطحينة والرمان

فول مدمس

بصل أخضر

ثوم مفروم

عصير ليمون

كمون

شطة

ملح وفلفل

طحينة

زيت زيتون

بقدونس مفروم

نعناع مفروم

حبوب رمان

خيار مخلل

عيش بلدي للتقديم

طريقة تحضير فول بالطحينة والرمان

يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف البصل الأخضر.

يضاف الفول والطحينة وعصير الليمون والبقدونس والنعناع.

يزين بالخيار المخلل وحبوب الرمان ويقدم مع العيش.

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سلطة الباباغنوج بالرايب ​

مقادير سلطة الباباغنوج بالرايب

​باذنجان مشوي

فلفل مشوي

ثوم مشوي

زيت زيتون

طحينة

عصير ليمون

خل

فلفل حار

بقدونس

لبن رايب

كمون

ملح وفلفل

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طريقة تحضير سلطة الباباغنوج بالرايب

يشوى الباذنجان والفلفل الأحمر والثوم.

تفرم بالسكينة ثم تضاف الطحينة واللبن الرايب والخل وعصير الليمون والملح والفلفل والكمون، ثم يقلب الخليط جيدا ويقدم.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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