الامارات | جدّة فلسطينية عمرها 79 عاماً تتخرج من الجامعة في تخصص تكنولوجيا المعلومات !

شكرا لقرائتكم خبر عن جدّة فلسطينية عمرها 79 عاماً تتخرج من الجامعة في تخصص تكنولوجيا المعلومات ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تخرجت من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة تشرين السورية في دمشق، هذا الأسبوع، طالبة استثنائية حيث بلغت من العمر 79 عاماً.

والطالبة هي الجدّة الفلسطينية اللاجئة نجلاء أحمد برغل (ام هشام) ذات ال ٧٩ عاما.

وتمت مناقشة مشروع التخرج للطالبة المعمرة و هي من مواليد 1942 ولديها ثمانية أولاد و خمسة عشر حفيداً منهم الطبيب و المهندس ووو..الخ في جامعة تشرين في العاصمة السورية.

ويقول الدكتور المشرف على المشروع ثائر أحمد إبراهيم: أول مرة رأيتها، على مقاعد الدراسة كطالبة في السنة الأولى، وقتها سألتها مندهشاً ، ماذا تفعلين في القاعة؟ قالت لي: "يا ستي يا دكتور أنا طالبة بصفك". ومن وقتها وحتى اليوم واظبت الجدّة الطالبة أم هشام على حضور المحاضرات وكانت دائماً تجلس في الصف الأول واليوم ناقشت مشروع تخرجها الذي كان لي الفخر بالإشراف عليه وهو بعنوان (تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول إلى المكتبة الرقمية).

وختم الدكتور إبراهيم بالقول "كم أرجو وأتمنى من مختلف وسائل الإعلام الإضاءة على هذه الحالة الفريدة في العالم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news