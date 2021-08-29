الامارات | ينشط قوى الشفاء الذاتي للجسم.. مدير عيادة ألمانية: فوائد حمام الطين بالجملة

شكرا لقرائتكم خبر عن ينشط قوى الشفاء الذاتي للجسم.. مدير عيادة ألمانية: فوائد حمام الطين بالجملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتمتع حمام الوحل (الطين) بفوائد صحية كثيرة للجسد والنفس على حد سواء، حسب مدير عيادة فيندلشتاين الألمانية، أليكس هوفتر، الذي أوضح أن حمام الوحل يعول على تأثير الحرارة، بالإضافة إلى المواد الفعالة به؛ إذ يعمل على تصريف الحرارة ببطء، ما يؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسم (أعلى من 40 درجة مئوية) بشكل مقصود يعود على الصحة بالفائدة والنفع.

وأضاف هوفتر أن هذا التأثير الحراري يعمل على تقوية جهاز المناعة، وتنشيط قوى الشفاء الذاتي للجسم، ما يساعد في تخفيف بعض المتاعب الصحية مثل الروماتيزم والتهاب المفاصل وعرق النسا والنقرس واضطرابات الدورة الدموية والانزلاق الغضروفي وهشاشة العظام.

كما يعمل حمام الوحل أيضاً على تنشيط عملية الأيض، ومساعدة الجسم على طرد السموم.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد حمام الوحل على استرخاء العضلات والأعصاب، ومن ثم التخلص من الشد العضلي، والتوتر النفسي.

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