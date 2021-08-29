من تقليل الوزن لعلاج قشرة الرأس.. فوائد زيت جوز الهند لا تعد ولا تحصى

القاهرة - سمر حسين - صحة

جوز الهند من المواد الطبيعية التي تتسم بالعديد من الفوائد الصحية وتعود على جسم الإنسان بأكثر من فائدة، فيمكن استخدامه للمساعدة في التخلص من الوزن الزائد، وحتى علاج قشرة شعر الرأس، ويجب الانتباه أيضًا أنه لابد من الاعتدال في استخدام زيت جوز الهند وتناوله، خاصة أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

وبحسب ما ذكره «بولد سكاي»، أنه يجب تقليل تناول زيت جوز الهند، إلى 30 مللترا أو ملعقتين كبيرتين كحد أقصى، وعرض الموقع أيضًا قرابة 30 فائدة من فوائده سواء الصحية أو الجمالية.

20 فائدة صحية من زيت جوز الهند

1- الحفاظ على صحة الأسنان.

2- يخفف من تهيج الجلد والأكزيما.

3- يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

4- يحسن وظائف المخ.

5- يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد.

6- يساعد في تقليل دهون البطن.

7- يساعد في مكافحة الالتهابات.

8- يمنح شعور بالشبع وبالتالي عدم زيادة الوزن.

9- يحسن التئام الجروح.

10- يحسن صحة العظام ويقي من الهشاشة.

11- مضاد للالتهابات الفطرية.

12- يقلل من الإجهاد التأكسدي.

13- يحسن مستويات الطاقة.

14- يخفف من أعراض التهاب المفاصل.

15- يحسن صحة الكبد.

16- يساعد في علاج الإمساك.

17- يساعد في علاج الصدفية (عدا الأشخاص الذين يعانون من حساسية جوز الهند).

18- يعزز صحة القلب.

19- يقلل من نوبات الصرع.

20- يقلل الالتهاب لدى الرضع بسبب الحفاضات.

10 فوائد تجميلية من زيت جوز الهند

21- يعالج تشقق الشفاه.

22- يساعد في نمو شعر الحواجب والرموش.

23- يزيل مواد التجميل.

24- يرطب البشرة ويعالج الكعب المتشقق.

25- يحمي الشعر من التلف.

26- يزيل العرق بدون أثار جانبية.

27- لتقشير الزوائد الجلدية.

28- يساعد في علاج القمل.

29- يساعد في تقليل التجاعيد الطفيفة.

30- يساعد في علاج قشرة الرأس.