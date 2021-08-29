كيف ظهرت «الزهراء لايق» وعروس «من يؤتمن على العرض» في حفلي زفافهما؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين ليلة والثانية، تصدرت «الزهراء لايق حلمي قنديل»، قارئة القرآن الكريم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، و«مريم المخلوف»، عروس أشهر قائمة منقولات «من يؤتمن على العرض لا يُسأل على المال»، محركات البحث على مواقع الإنترنت، بعدما أطلت كلًا منهما كعروس، بحفلات الخطبة والزفاف، لتحظيا بتسلط كاميرات الإعلام الضوء عليهما، بعدما نالتا شهرة واسعة من قِبل المجتمع، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

سر الاحتفاء بالعروستن.. الزهراء لايق وصاحبة أشهر قائمة منقولات

على الرغم من أن الثنائي، ليستا من مشاهير الفن والإعلام، إلا أن ظهورهما للمرة الواحدة كان سببًا في شهرتهما.

سبب شهرة مريم المخلوف، ابنة الدقهلية، هو إصرار والدها على عدم كتابة قائمة منقولات زوجية لها، حيث اكتفى بتدوين الجملة الشهيرة: «من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال، اتق الله في كريمتنا»، لتتصدر حينها الفتاة ووالدها محركات البحث بين الرواد، منتظرين ليلة زفافها، وإطلالتها في الليلة الموعودة.

ومن «مريم» لـ «الزهراء لايق» التي اكتسبت شهرة واسعة فور ظهورها للمرة الأولى أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصوتها العذب الجهوري، وهي ترتل القرآن الكريم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، ليعود والدها فيما بعد مؤكدًا عن استعدادتها لحفل خطبتها، حتى بات الكثير ينتظر تلك الليلة.

إطلالات محتشمة.. فساتين ببطانة وحجاب تقليدي

وتشابهت إطلالات الثنائي، حيث اختارت «الزهراء لايق»، فستانا رماديا منفوشا قليلًا، من الأورجانزا، مُبطنا ببطانة داخلية، مع الطرحة التقليدية، مع تاج ومكياج هادئ.

كما أطلت «مريم المخلوف» خلال ليالي الاحتفال بزفافها بفساتين محتشمة أيضًا، فظهرت ليلة الحنة بفستان يشبه فستان «الزهراء» لكن باللون البيبي بلو، مع الحجاب التقليدي والتاج، وعادت في حفل الزفاف بفستان مُبطن أيضًا باللون الأبيض، مع الطرحة التُل والهيدبيس.

عادات الأرياف غالبة في الاحتفالات

لن تتخلي الفتاتان عن عادات وتقاليد الريف المصري اللاتي نشئن فيه، فجرت مراسم قراءة فاتحة «الزهراء» في منزل أسرة العروس، قبل أن يحتفلوا بالخطبة، التي بدأت بأنشودة «نبي السماء»، حيث شاركها في إنشادها المبتهل حسام الأجاوي، قبل إطلاق الزغاريد والأغاني.

كما احتفظت عروس أشهر قائمة منقولات، بعادات قريتها من خلال الاحتفال بالزفاف 3 ليالِ، وهم ليلة حنة للعريس، وأخرى للعروس، ثم حفل الزفاف بالقاعة.