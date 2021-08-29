5 أعراض للإصابة بكورونا قد تظهر في عينيك

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يدخل فيروس كورونا إلى جسمك من خلال إنزيم يعرف باختصار للعلماء باسم الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 ACE2.

يمكن أيضا العثور على هذا الإنزيم في أجزاء متعددة من جسمك بما في ذلك الرئتين والقلب وحتى أغشية عينيك، بحسب ما أوردته صحيفة إكسبريس البريطانية، وفق ما ذكر موقع"سبوتنيك".

لهذا السبب، فلا عجب لماذا يعاني المرضى من أعراض في العين بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وجدت مراجعة أجريت عام 2021، في مجلة أبحاث العيون والرؤية أن من بين 8200 شخص مصاب بـ فيروس كورونا 11% لديهم أعراض تؤثر على عيونهم.

والأسوأ من ذلك، أنه من بين 932 مريضا ظهرت عليهم أعراض العين، عانى 83% منهم من بعض أشكال الألم المرتبط بها.

هل عانيت أنت أو أي شخص تعرفه من أي من هذه الأعراض؟

1. عيون جافة

من بين أولئك الذين ظهرت عليهم أعراض العين، وجد 16% أنهم يعانون من جفاف العين. يحدث هذا عندما لا تتمكن عينك من توفير التزليق الكافي.

2. احمرار

كما عانى 13.3% من الناس من احمرار العينين. يحدث هذا بشكل أساسي عندما يتحول بياض عينيك إلى اللون الأحمر.

3. حكة

ومن الأعراض المشابهة لمن يعانون من الحساسية أو حمى القش، يعاني 12.6% من الأشخاص من حكة في العيون عند إصابتهم بفيروس كورونا.

4. ألم في العين

على الرغم من أنه مصطلح واسع إلى حد ما، فقد أبلغ 9.6% من المرضى عن ألم في العين، والذي يمكن أن يختلف من تهيج شديد إلى خفيف.

وجد باحثون من جامعة أنجليا روسكين أنه من بين 83 مريضا مصابا بفيروس كورونا تم اختبارهم، أفاد 16% أنهم يعانون من التهاب في العين.

تم أيضا إدراج التهاب الملتحمة من قبل كل من هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) ومنظمة الصحة العالمية كأعراض أقل شيوعا لفيروس كورونا.

5. إفرازات

عانى 8.8% من الناس من إفرازات من إحدى العينين أو كلتيهما.

يميل هذا إلى أن يكون مخاطا مائيا أبيض أو أصفر أو أخضر وهو عرض آخر من أعراض التهاب الملتحمة.

يعتقد بعض الخبراء أن هذه الأعراض أكثر شيوعا مع السلالات الجديدة لفيروس كورونا، وخاصة المتحور ألفا.

وجدت دراسات أخرى أيضا أن حساسية الضوء، المعروفة باسم رهاب الضوء، مرتبطة بفيروس كورونا.

خلصت دراسة أجرتها جامعة أنجليا روسكين أن 18% من مرضى كورونا الذين خضعوا للاختبار يعانون من رهاب الضوء.