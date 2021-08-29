«الليلة الكبيرة».. زفاف عروس «من يؤتمن على العرض» في الدقهلية (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت أشهر عروس في الدقهلية، بفرحها في القاعة المفتوحة بفندق جامعة المنصورة مساء أمس السبت، والتي أصر والدها على عدم كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية واكتفي بكتابة عبارة: «من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال، اتق الله في كريمتنا»، وهو ما تسبب في كثير من التساؤلات حول قائمة منقولات الزوجية وحقوق الزوجة، ونالت مناقشات كثيرة بين مؤيد ومعارض، ورغم ذلك أصر والد العروس على موقفه ورفض كتابة القائمة.

وتجمع عدد كبير من الأقارب والأهل والجيران في فرح العروس مريم ناصر مخلوف باحثة ماجستير في العلوم الزراعية، وعريسها المهندس محمد علي المعداوي، وسط فرحة كبيرة بين أهل العروسين، وسعادتهم الأكبر كانت بإصرارهم على موقفهم.

العروس: قائمتي أغلي قائمة في مصر

وقالت مريم ناصر مخلوف، العروس، «أنا قائمتي أغلى قائمة في مصر، ويكفيني أنه تم زواجي على الشاب الذي اخترته، وفي البداية لم أستوعب ما فعله أبي، وغضبت لأنه لم يعاملني مثل باقي بنات القرية، ولكن لما علمت مقصده كنت سعيدة بما فعل، وزادني إصرار على موقف أبي».

العريس: القائمة كانت مفاجئة لي

وأكد المهندس محمد علي، العريس لـ«الوطن»، «لما حمايا كتب في القائمة عبارة (من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال، اتق الله في كريمتنا)، كانت مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لي، فأنا وجدت أن معظم الزيجات التي فشلت من البداية كانت بسبب الخلافات على قيمة القائمة ووجدت حمايا يكتب تلك العبارة فزاد حبي لتلك الأسرة واعتبرتهم أهلي)».

أم العروس: اعتبرت محمد مثل ابني

وقالت والدة العروسة مريم، «إننا عندنا ثقة بلا حدود في حب محمد لمريم، وقصة الحب الجميلة بينهم واحنا راضيين على كل شئ عملناه وغير ندمانين، وفي الأول زعلنا، لكن لما عاشرنا محمد وعرفناه وعرفنا أنه انسان محترم وعلى خلق، والآن أنا فرحانة من كل قلبي، واعتبرت محمد مثل ابني».