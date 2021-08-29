طالبة مصرية أطلقت ناسا اسم عائلتها على حزمة كويكبات: اتعمل عني كتاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت ياسمين يحيى، باحثة في مجال علوم البيئة والأرض، التي كرمتها وكالة ناسا بإطلاق اسم عائلتها على مجموعة كويكبات، إن شركة النشر «هاينمان» تواصلت معها قبل 3 سنوات للحصول على تفاصيل عنها، وهو ما أثمر عن صدور كتاب حول قصة حياتها، وجرى طبع مليون نسخة منه العام الماضي.

كتاب عن قصة نجاحها

وأضافت «يحيى» خلال حوارها مع الإعلاميات منى عبدالغني، مفيدة شيحة، وسهير جودة، مقدمات برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، الذي يعرض عبر شاشة «CBC»: «الكتاب باللغة الإنجليزية ونُشر في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وهو عبارة عن قصة من مجموعة قصصية تتكون من 10 قصص لشخصيات ملهمة لتكون حافزًا للطلاب».

وتابعت، أن وكالة ناسا كرّمتها وأطلقت اسم عائلتها على مجموعة من الكويكبات في عام 2016، ثم حصل الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري على نفس التكريم في عام 2019.

طالبة في مدرسة للمتفوقين

وأشارت، إلى أنها كانت طالبة في مدرسة المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا تقوم على البحث العلمي بشكل أساسي: «الحصول على 98% في الشهادة الإعدادية والدرجات النهائية في مادتين من ثلاث مواد هي الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، وقبل الالتحاق بالمدرسة خضعت لاختبار ضمن 8 آلاف بنت على مستوى الجمهورية وجرى اختيار 120 فتاة، وهي عبارة عن اختبارات ذكاء ولم يكن الشرط هو الوصول إلى الحل الصحيح للمسائل، ولكن المدرسة كانت مهتمة بالطريقة التي يفكر بها الطالب، وكانت أسئلة الامتحانات من الولايات المتحدة الأمريكية وفي كل تيرم يكون لدينا بحث، ولا ندرس مناهج الثانوية العامة».

وواصلت: «عملت على قش الأرز، فنحن نتخلص منه ونلوث البيئة بسبب حرقه، واستخدمت هذه الطريقة في تنقية المياه بعد حرق قش الأرز ولكن في نظام مغلق، وبعد الحرق يتحول رماد قش الأرز إلى مادة خرسانية، وفي الحرق أيضا يعمل الدخان في نظام نستخرج منه بيوديزل وطاقة هيدروجينية ووثقنا كل هذه النتائج».

وأشارت، إلى أن هذه المدرسة داخلية وتتبع نظاما أمريكيا بحتا، حتى أن أعضاء هيئة التدريس كانوا يخضعون لاختبارات، ولم تكن المناهج توضع بشكل مسبق، لكن كان يتم وضعها وفقا لآخر ما توصل إليه الطلاب من تفكير في حل المسائل والمشكلات المختلفة، وهو ما كان يظهر من الأبحاث العلمية التي يعدونها.