«عملت فرح 3 ليالي».. ماذا حدث لعروس قائمة «من يؤتمن على العرض»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل إحدى القاعات الكُبرى في محافظة الدقهلية، ظهرت مريم المخلوف، صاحبة أشهر قائمة منقولات، عروس اليوم، احتفالًا بزفافها على محمد المعداوي، عقب مرور شهرين من جدل عقد قرانها، بعدما أصر والدها على رفض كتابة «القايمة» مُكتفيًا بتدوين الجملة الشهيرة: «من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال، اتق الله في كريمتنا».

أكثر من 60 يومًا عاشتهم مريم مخلوف ووالدها في شهرة مستمرة، بعدما تصدرا محركات البحث منذ عقد القران، وحتى الاحتفال اليوم.

تغيير قاعة الزفاف بسبب ملاحقة المتابعين والاتهامات بالبحث عن الشهرة

أكثر من 60 يومًا والعروس بين مشاعر الفرحة والشهرة والغضب بسبب الاتهامات التي لاحقتها بمحاولة البحث عن الشهرة، والتدخل في تفاصيل حياتها الخاصة والزوجية، حتى وصل الأمر إلى تغيير مكان قاعة الزفاف الأساسية والبحث عن قاعة أخرى قبل الزفاف مباشرة.

واليوم، هو اليوم الثالت لاحتفال «مريم» صاحبة أشهر قائمة منقولات في مصر، داخل واحدة من أكبر قاعات المنصورة، التي أجبرتها الشهرة على تنظيم الحفل بها، بعدما رفض المسؤول عن قاعة الزفاف الأولى والأساسية الأمر، بسبب زيادة عدد الحضور، والاعتذار عن استقباله للحفل، وفقًا لما أكده أحمد المخلوف، شقيق العروس لـ «هُن».

عملت فرح على 3 ليالي

ولم يكن حفل زفاف اليوم الأول الذي احتفلت فيه مريم مخلوف بزواجها، وإنما الحفل الثالث، حيث احتفلت العروس أول أمس، داخل قرية «بسنديلة»، مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بليلة حنة كبيرة حضرها مئات المعازيم والحضور من أهالي القرية والقرى المجاورة، داخل خيمة كبيرة استقبلتهم.

ثم جاء الاحتفال الثاني، بليلة حنة كبيرة للعريس، حضرها مُعظم أهالي القرية، قبل أن تُختتم الاحتفالات منذ قليل بحفل الزواج داخل قاعة كُبرى بالمنصورة.

من الغضب وحتى الفستان الأبيض.. هذا ما مرت به عروس أشهر قائمة

وكان أحمد مخلوف، شقيق العروس، أكد لـ«هن» أن شقيقته انتابها الكثير من مشاعر الغضب خلال الفترات السابقة، بعدما انتشر الأمر على نطاق واسع، ووضعت في دائرة الاتهامات بالبحث عن الشهرة هي ووالدها، إلا أن تلك المشاعر باتت تتلاشى شيئًا فشيئًا مع الاستعدادات للزواج، والاحتفال بالزفاف اليوم.