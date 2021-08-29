الامارات | 28 أغسطس يوم استثنائي في حياة المرأة الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن 28 أغسطس يوم استثنائي في حياة المرأة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، شمسة صالح، إن «28 أغسطس من كل عام، هو يوم استثنائي في حياة المرأة الإماراتية، إذ خصصته قيادتنا الرشيدة لتكريم المرأة الإماراتية، تقديراً لجهودها وعطائها، واحتفالاً بإنجازاتها في مختلف القطاعات، بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية».

وأضافت: «يشرّفني في هذه المناسبة أن أعبّر لسموها بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن كل امرأة في وطننا الغالي، عن وافر الشكر والامتنان، لدعمها ورعايتها المرأة الإماراتية، والوصول بها إلى العالمية». وتوجهت شمسة صالح بالتهنئة والتبريكات لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، مشيدةً بجهود ومبادرات سموها النوعية للارتقاء بالمرأة، ورفع مشاركتها في مختلف المجالات، وتعزيز التوازن بين الجنسين في الدولة، وتحويله إلى عمل مؤسسي، بصورة أسهمت في رفع تصنيف الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية. وأضافت المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة، أن «النجاحات التي حقّقتها المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات تدعونا للفخر والاعتزاز، وهي ثمرة للدعم اللامحدود الذي وفرته القيادة الرشيدة للمرأة، وتهيئة البيئة المحفزة لالتحاقها بمختلف الوظائف، والوصول لأعلى المناصب، على مدى الـ50 عاماً الماضية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news