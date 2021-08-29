الامارات | توم كروز يتعرض لسرقة حقائبه في بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يتعرض لسرقة حقائبه في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرَضت حقائب لتوم كروز تقدر قيمة محتوياتها بآلاف اليوروهات للسرقة في إنجلترا، حيث يقوم النجم الأميركي بتصوير الجزء السابع من أفلام «المهمة المستحيلة»، وفق ما كشفت صحيفة «ذي صن».

وكانت الأمتعة داخل سيارة حارسه الأمني. وقد سرقت ليل الاثنين الثلاثاء من أمام فندق في برمنغهام نزل فيه، بحسب ما أفادت الصحيفة الشعبية.

وقال ناطق باسم شرطة ميدلاندز الغربية «تلقّينا بلاغاً بسرقة سيارة من طراز +بي ام دبليو اكس7، في شارع تشرش ستريت في برمنغهام في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 24 أغسطس»، من دون تأكيد هويّة صاحب المركبة.

وعثر على السيارة بعد فترة قصيرة، وفق الناطق باسم الشرطة، الذي أوضح أن «التحقيق مازال مستمراً، خصوصاً بالاستناد إلى تسجيلات كاميرا المراقبة في المنطقة التي رُكنت فيها السيارة».

لكن «كلّ ما كان داخل السيارة اختفى»، وفق ما أفاد مصدر صحيفة «ذي صن»، متطرقاً إلى «بعض الأمتعة والمقتنيات» التابعة للممثل البالغ 59 عاماً.

وكشفت الصحيفة أن اللصوص مسحوا واستنسخوا الإشارة المرسلة من المفتاح العامل من دون تلامس في هذه السيارة الفارهة، وذلك على بعد دقيقتين من مركز للشرطة.

وأوردت «ذي صن» أن «هذه الحيلة التي ترتقي إلى مصاف سيناريوهات أفلام (المهمة المستحيلة) سمحت للعصابة بالفرار بالسيارة أمام أعين الطاقم الأمني».

وأثار توم كروز المعروف عنه أنه يؤدّي أغلب مشاهد المخاطرة في أفلامه بنفسه ضجّة هذا الأسبوع في منطقة ميدلاندز (شمال إنجلترا).

وقد شوهد وهو يصوّر مشاهد عدّة من الجزء السابع من سلسلة «ميشن إمباسيبل» (المهمّة المستحيلة) التي يؤدّي فيها دور العميل الاستخباراتي إيثن هانت.

• اللصوص استنسخوا الإشارة المرسلة من المفتاح العامل من دون تلامس.

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