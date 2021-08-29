الامارات | غرافيك.. «عين دبي» تستعد لاستقبال الزوار

شكرا لقرائتكم خبر عن غرافيك.. «عين دبي» تستعد لاستقبال الزوار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت دبي القابضة، أخيراً، مشروع عين دبي، أكبر عجلة دوارة في العالم ذات الغرف الكبيرة التي تتسع لـ40 شخصاً على ارتفاع 250 متراً في جزيرة «بلو واترز» في شاطئ جميرا، وستفتح أبوابها للزوار اعتباراً من 21 أكتوبر المقبل.

للإطلاع على مراحل بناء وأهم مميزات عين دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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