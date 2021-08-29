الامارات | 50 شجرة قرم جديدة بأيدي بنات الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 شجرة قرم جديدة بأيدي بنات الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالتعاون مع «مغامرات أقدر» و«كويست للمغامرات»، مبادرة لزرع 50 شجرة قرم (مانغروف) في محمية الزوراء الطبيعية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة الإماراتية في المجتمع، كما تعزّز الوعي حول التنمية البيئية المستدامة، إذ ارتفعت المساحة الإجمالية لغابات شجر القرم في المحمية من 1.2 كم في عام 2018 إلى 1.5 كم في 2021.

وتحتفل دولة الإمارات في 28 أغسطس بيوم المرأة الإماراتية، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news