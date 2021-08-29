الامارات | شرطة دبي تهنئ العنصر النسائي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تهنئ العنصر النسائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، عبر اجتماع عن بعد، العنصر النسائي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وأكد أن دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، المستمر للعنصر النسائي في الدولة، أسهم في تمكينهن بشتى القطاعات الأمنية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والاقتصادية والصحية والسياسية وعلوم الفضاء والتكنولوجيا والهندسة والطب، ما عزز من مكانة الإمارات ودورها في تمكين المرأة.

وأوضح المنصوري أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً بالعنصر النسائي، بتوفير كل سبل الدعم في مختلف الوظائف، وتذليل كل التحديات، لتمكينهن من أداء مهامهن على أكمل وجه.

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