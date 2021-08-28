بحضور تامر حسني.. لقطات جديدة من اليوم الثاني لحفل خطوبة ريم سامي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفلت الفنانة الشابة، ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، بحفل خطبتها لمدة يومين على التوالي، مساء أمس الجمعة، وأول أمس الخميس.

وجاء احتفال اليوم الثاني بحضور نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان إدوارد وأسرته، وعائلة الفنان أحمد زاهر، وزينة، وبسمة بوسيل، والعديد من نجوم ونجمات الفن.

وأحيا الفنان تامر حسني، الحفل في اليوم الثاني على المسرح، بمشاركة العروسين الذين قدمّا العديد من وصلات الرقص على المسرح، رفقة الفنانة وراقصتين، على رأسهما الراقصة جوهرة.

إطلالة العروسين

وظهرت الفنانة ريم سامي، في الإطلالة الثانية ليوم خطبتها الثاني، بفستان أبيض قصير، مُطعم بالريش والفصوص اللامعة، من الشيفون، تميز بكونه بحمالات عريضة، بتوقيع «Richard Boustany».

كما اعتمدت على الشعر الليس المنسدل، والمكياج الترابي الداكن بتوقيع خبيرة التجميل دينا راغب، بينما تخلى العريس، وهو رجل الأعمال طارق هيمن، عن البدلة التقليدية، مرتدي قميص كاجوال.

من هو طارق هيمن خطيب ريم سامي؟

1- يعمل طارق هيمن رجل أعمال، فهو نائب رئيس إحدى شركات السيارات الكُبرى والمعروفة.

2- درس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

3- درس الاتصالات التسويقية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفقًا لما ذكره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

4- يقطن في مدينة الإسكندرية.

5- صاحب مجموعة كبرى للسيارات

6- حفيد رجل الأعمال طارق إسماعيل

آخر أعمال الفنانة ريم سامي

الجدير بالذكر أن آخر عمل شاركت فيه الفنانة الشابة ريم سامي، مسلسل «نسل الأغراب» الذي عُرض في رمضان الماضي، مع الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، مي عمر، ونجلاء بدر وفردوس عبدالحميد، ومحمد دياب، وذلك بعد مشاركتها بمسلسل «البرنس» في رمضان 2020 أمام الفنان محمد رمضان، نور اللبنانية، نجلا بدر، وأحمد زاهر، ومسلسل «ولد الغلابة» أمام أحمد السقا في 2019.