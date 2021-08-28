«ياسمين» اختارت تتجوز «كوري»: غيّر اسمه لعلي «وبدل الفرح عملنا اتنين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الزواج بشخص أجنبي، أمنية لفتيات يحلمن بالسفر إلى بلاد مختلفة، وهاجس يراود الأهالي خوفا من الانجراف في الغربة وحب الهجرة والمكوث هناك، بين هذا وذاك يأتي «الحب» دون حسابات، كما في حالة «ياسمين» وزوجها الكوري، اللذين طبقا قاعدة جديدة جمعت البلدين والأهلين، اختلفا في اللغة وجمعهما الارتياح والرغبة في سعادة أبنائهما، فنسجت «ياسمين وعلي» حكاية كورية مصرية تروي بطلتها تفاصيلها.

كانت الدراسة بكلية الألسن جامعة عين شمس، البداية التي رسمت الطريق لـ ياسمين علاء الدين، 29 عام، لمقابلة حبيبها وزوجها الكوري، التي بدأت قصتهما بمنحة من الكلية للسفر إلى كوريا، وانتهت بعرس كبير من مصر لكوريا، وطفلة تخطى عُمرها العامين.

«ياسمين» التي اختارت الزواج من شخص كوري، بعدما انغمست في دراسة الثقافة الكورية، ولغتها المختلفة، تركت البلاد وباتت محطة للإجازات والعطلات في سبيل العيش في كوريا مع زوجها وابنتها «ليسا».

الدراسة كانت السبب.. وعمري ما توقعت أتجوزه

تؤكد «ياسمين» التي تعيش في كوريا منذ 7 سنوات مضت، خلال حديثها لـ «هُن» أن دراستها للغة الكورية بكلية الألسن كانت سببًا لمعرفتها بالأخير، بعدما منحتها الجامعة في 2013 منحة للسفر هناك، بالتوازي مع الوقت الذي جاء فيه زوجها لمصر لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية: «عرفته قبل ما أسافر أنا على طول لما جيه مصر، ووقتها اتكلمنا كتير وكان لازم يقعد في مصر سنة، لكن اتفاجئت بيه رجع كوريا بعد ما أنا سافرتها بشهر واحد ومكملش الدراسة، وكان جاي راجع ورايا أنا بسببي، عشان يتعرف عليا أكتر».

«جوزي مسلم، واسمه علي، واختار الاسم ده عن اسمه الكوري الحقيقي قبل ما نتمم إجراءات الزواج، وخاصة بعد ما اعترفلي بحبه واعترفتله أنا كمان، رغم إني عمري ما توقعت إن هيكون فيه بيننا حاجة».

أهلي كانوا خايفين طبعًا لكن حبهم ليه هزم الخوف

ربما تلميحات «ياسمين» في البداية لأسرتها لم تأت بنتائج ترضيها، فخوف الأهل من الزواج من أجنبي كان مسيطرًا عليهم، قبل أن تحاول إقناعهم بثقافة كوريا وأهلها، وأخذت منهم الموافقة لمقابلة الأخير وعائلته: «كانوا خايفين من الثقافة، وخايفين من أنا ـهاجر معاه، لكن لما نزل هو وأهله من كوريا لمصر عشان يتقدملي، أعجبوا بيه جدًا وحبوه فعلًا ووافقوا على الموضوع، وبالنسبة لي أنا مكنتش معترضة ولا في مشاكل عندي لأني عارفة اللغة والثقافة وهو كمان، فمفيش عائق، وعندنا بيت في مصر وبننزل في الإجازات».

اتخطبنا 3 سنين وبدل الفرح اتنين

خطبة صغيرة تمت في 2015 داخل المنزل، قبل أن تنهي الفتاة دراستها، قبل أن يحتفلا بزفافهما في 2018: «عملنا حفلة كتب كتاب هنا في مصر في 2018، وبعد 6 شهور عملنا فرح تاني كبير في كوريا هناك».

ربما لم تجد «ياسمين» فروقًا واضحةً بين الرجل الكوري والمصري: «الراجل الكوري مش متفتح زي الأوربي، لكن بندعم بعض وبنتشارك في كل حاجة، وبنتكلم مع بعض كوري، هو اه بيعرف عربي لكن مش بيتكلم بيه، وحاليًا عندنا بنت صغيرة عندها سنتين ونصف».

أستاذة وبلوجر وموديل

لم يتوقف حلم «ياسمين» عند الزواج والإنجاب، فهي تعمل مُعلمة بإحدى الجامعات الكورية، وموديل للملابس الكاجوال، فضلًا عن أنها «بلوجر» تنقل الثقافات المصرية والكورية لمتابعيها.

تواصل «ياسمين»: «بدأنا نعمل في «كوري سكول» اللي اتأسست في شهر أغسطس 2021 بكوريا، بنعلم فيها اللغة الكورية، من المرحلة الافتتاحية لتعليم الحروف حتى المستوى الابتدائي والمتوسط والعالي، وبشرح فيها باللغة العربية لتسهيل عملية الفهم على العرب في وقت سريع، وبشرح نحو ومصطلحات بشكل مبسط وباللغة العربية، وبنقل هنا الثقافة المصرية، وبنقل الثقافة الكورية، بشكل سلس وسهل».