معلومات عن ابنة محمد رمضان.. لا تحب التمثيل ولا تظهر مع والدتها «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يهتم الجمهور بأخبار أسرة الفنان محمد رمضان، التي يظهر أفراد منها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويختفي منها البعض تمامًا، وعلى رأسهم زوجته الأولى، والدة ابنته «حنين» التي تزوجها في 2008، وانفصلا في 2012، لتختفي تمامًا عن الإعلام ومواقع التواصل.

ابنة محمد رمضان لم تدعمه في الأزمة الأخيرة

حنين محمد رمضان، ابنته الكُبرى من زوجته الأولى، على الرغم من زيادة عدد متابعيها عبر «إنستجرام» إلا أنها لم تظهر بشكل كبير على ساحات «السوشيال ميديا» ولم تنشر أي صور تؤكد حضورها حفل والدها.

من هي ابنة محمد رمضان؟

ويرصد «هُن» في السطور التالية معلومات عن ابنته، حسب صفحتها على «إنستجرام»:

- تُدعى حنين محمد رمضان.

- ابنته الكبرى من زوجته الأولى التي انفصل عنها في 2012.

- من مواليد برج الميزان.

- في مرحلة المراهقة، فلم يتخط عمرها الـ 12 عام.

- لم تظهر في صورة مع والدتها من قبل أو تنشر صور لها.

- دومًا ما تظهر مع شقيقة والدها، إيمان رمضان، التي تعتبرها صديقة لها.

- تدعم شقيقتها الصغرى من والدها، «كنز» وتظهر معها في العديد من الصور.

- يتابعها أكثر من 100 ألف متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- ظهرت حنين محمد رمضان، ابنة الفنان في كليبه «مصباح علاء الدين» الذي عُرض في بداية العام الحالي.

- أكدت من قبل أنها لا تحب مهنة التمثيل، ولا تفكر في أن تصبح مطربة.