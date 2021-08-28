طريقة بسيطة للتأكد من شراء خضروات غير مغشوشة بمادة مسرطنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يلجأ بعض الباعة إلى غش الخضروات الخضراء بمادة خطيرة لتبدو طازجة، ما يمكن أن يتسبب في مشاكل صحية مختلفة لها آثار مسرطنة.

المادة الخطيرة هي Malachite Green صبغة الأخضر الملاكيت، فكيف يمكن التحقق من أن الخضروات لا تحتوي عليها؟ هذا ما نوضحه وفق ما ذكر موقع "timesofindia".

Malachite Green، هي صبغة كيميائية معروفة بأنها تسبب السرطان، يتم استخدامها كمضاد للميكروبات في تربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى أنه يتم رشها أيضا على الخضروات لجعلها تبدو أكثر اخضرارًا ولامعة، أو تنقع الأوراق بها، وتجفف بالهواء للحصول على المظهر المطلوب.

وفي عام 2006، اكتشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) استخدامها في المأكولات البحرية المستوردة من الصين، وذلك عندما تم حظر استخدامه في تربية الأحياء المائية.

وفقًا لعلماء الأغذية، لا يزال استخدام الملاكيت الأخضر، وهو مادة مسرطنة معروفة، غالبًا ما تستخدم في رش الفلفل الحار والخيار والبازلاء والسبانخ الخضراء.

ولتجنب الآثار الجانبية لهذه الصبغة، وللتحقق مما إذا كانت الخضروات الورقية مغشوشة أم لا، عليك اتباع هذه الخدعة:

احضري قطعة قطنية مبللة ببارافين سائل، ثم افركي السطح الأخضر الخارجي لجزء صغير من الخضروات، فإذا تحول القطن إلى اللون الأخضر، فيمكننا القول إن الخضروات مغشوشة بأخضر الملاكيت، وبالتالي يصبح غير صالح للاستهلاك.

أما إذا لم يلاحظ أي تغير في اللون على القطن، يعني هذا أن الخضروات غير مغشوشة.

ماهو التأثيرات الضارة لها؟

وفقًا للخبراء، تزداد أضرار هذه الصبغة مع وقت التعرض ودرجة الحرارة، ولقد وجد أنه قد تسبب السرطان، الطفرات، كسور الكروموسومات، وحتى تسمم الجهاز التنفسي في الجسم.