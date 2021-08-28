10 أطعمة تساعد فى الحفاظ على صحة الكبد.. أبرزها التين الشوكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الكبد من أهم أعضاء الجسم، ويؤدي مجموعة متنوعة من المهام الأساسية، بدءًا من إنتاج البروتينات والكوليسترول والصفراء إلى تخزين الفيتامينات والمعادن وحتى الكربوهيدرات، كما أنه يفكك السموم مثل الكحول والأدوية والمنتجات الثانوية لعملية التمثيل الغذائي لذا الحفاظ على الكبد في حالة جيدة أمر مهم للحفاظ على الصحة.

وفيما يلي أفضل 10 أنواع من الأطعمة التي يجب تناولها للحفاظ على صحة الكبد، وفق ما أورد موقع "healthline".

1- القهوة:

تزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الكبد، وتقلل الالتهاب، كما أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد والسرطان والكبد الدهني.

2- الشاي:

قد يساعد الشاي الأسود والأخضر في تحسين مستويات الإنزيمات والدهون في الكبد.

3- الجريب فروت:

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الجريب فروت على حماية الكبد من خلال المساعدة في تقليل الالتهاب وزيادة آليات الحماية.

4- التوت:

يحتوي التوت على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الكبد من التلف.

5- العنب:

تشير بعض الدراسات أن العنب يحمي الكبد من التلف ويزيد من مستويات مضادات الأكسدة ويحارب الالتهاب.

6- التين الشوكي:

قد تساعد فاكهة التين الشوكي في حماية الكبد من التلف الناتج عن استهلاك الكحول.

7- عصير الشمندر:

يساعد عصير الشمندر على حماية الكبد من الأكسدة والالتهابات، مع زيادة إنزيمات إزالة السموم الطبيعية للكبد.

8- الخضراوات الصليبية:

قد تساعد الخضروات الصليبية مثل البروكلي وبراعم بروكسل في زيادة إنزيمات إزالة السموم الطبيعية للكبد، وحمايته من التلف، وتحسين مستويات إنزيمات الكبد في الدم.

9- المكسرات:

ارتبط تناول الجوز بتحسين مستويات إنزيم الكبد لدى الأشخاص المصابين بـ NAFLD(مرض الكبد الدهني غير الكحولي)، وعلى العكس من ذلك، فقد ارتبط انخفاض تناول المكسرات بزيادة مخاطر الإصابة بالمرض.

10- زيت الزيتون:

تشير الدراسات إلى أن استهلاك زيت الزيتون يساعد في تقليل مستويات الدهون في الكبد، وزيادة تدفق الدم، وتحسين مستويات إنزيمات الكبد.