6 أطعمة تسبب ارتفاع السكر في الدم..احذر تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، لذا من الضروري تجنب تناول الأطعمة التي يمكن أن تؤدي لارتفاع نسبة السكر، وفق ما أورد موقع "everydayhealth".

1- المحليات الصناعية:

تناول المحليات الصناعية الخالية من السعرات الحرارية، مثل تلك الموجودة في المشروبات الغازية تزيد من مستويات السكر في الدم على المدى الطويل، ويبدو أن المحليات الصناعية بمجرد استهلاكها تزيد من مقاومة الأنسولين وقدرة الجسم على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

2- الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة:

الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والدهون المشبعة على وجه الخصوص، تزيد من مقاومة الأنسولين، في حين أن الزيادة في دهون البطن يمكن أن تساهم في ضعف صحة الأنسولين، ويبدو أن الدهون الغذائية تؤثر على مقاومة الأنسولين حتى لدى الأشخاص الذين يتمتعون بثبات الوزن ولا يلاحظون زيادة في مستويات الدهون في البطن.

3- الوجبات السريعة:

الأطعمة السريعة لا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون فقط، ولكن تحتوي أيضا على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات المكررة أيضًا.

4- الفاكهة عند الإفراط في تناولها:

الفاكهة غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، وكلها مفيدة لصحتك وإدارة مرض السكري من النوع 2، ولكن إذا أفرطت في تناولها يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم

5- الخضروات النشوية:

الخضروات النشوية توفر العناصر الغذائية الجيدة، و

البطاطا ومعها خضروات نشوية أخرى مثل البازلاء والذرة تحتوي هذه الأطعمة على كمية أكبر من الكربوهيدرات مقارنة بالخضروات غير النشوية مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف والخس، وبالرغم من أنها توفر العناصر الغذائية الجيدة، إلا أن الإفراط في تناولها يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

6- الحبوب البيضاء:

الأطعمة التي تحتوي على الحبوب البيضاء، مثل الخبز الأبيض والمكرونة والأرز، كلها أمثلة على مصادر الكربوهيدرات المكررة، وبالتالي فإن الإفراط في تناولها يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم.